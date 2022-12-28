台指揮中心建議針對中國大陸入境者採檢　蘇貞昌拍板促做好規劃

中國大陸將於2023年1月8日取消實行近三年的入境隔離、有序恢復國人出境旅行，不過適逢清零政策鬆綁後，染疫人數激增，因此不少國家祭出措施應對，如日本政府便要求旅客自中國大陸抵達後需進行檢測。在台灣，中央流行疫情指揮中心周三（28日）建議，近日應針對中國大陸入境旅客進行採檢，行政院長蘇貞昌則指示做好相關盤點與規劃。



疫情前陸客遍佈台灣的景象不再。（資料圖片）

蘇貞昌上午8時臨時召開擴大防疫會議，討論中國大陸疫情發展以及秋冬疫情升溫相關議題。指揮中心報告指出，中國大陸本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，熱區以各大城市為主，料陸續於12月底至明年1月達到第一波高峰，且疫情隨春節前、後返鄉人流增加，可能自城市向農村地區擴散，整體疫情或持續超過3個月。

指揮中心又指，自明年1月8日起，中國大陸不再對染疫者實行隔離措施，並取消入境後核酸檢測與隔離措施，目前已有數個國家加強自中國大陸入境者的採檢；由於兩岸往返頻繁，雖然台灣尚無觀光客入境，仍建議於近日針對自中國大陸入境的旅客進行採檢，做為觀測當地疫情以及防範本土疫情急遽升溫的必要措施。

蘇貞昌表示，目前台灣並無開放陸客入境，但預估春節期間仍有3萬人次自中國大陸入境台灣，盱衡全世界已陸續採取相對的因應作為，為保護民眾權益及維護民眾健康，請疫情指揮中心指揮官王必勝審酌各國應對作法以及台灣所採取的防疫措施。他又要求王必勝即日就協同相關部會盤點醫療量能以及至機場規劃硬體設備，且併為考量明年1月7日將實施的「金馬地區民眾春節交通專案」的執行措施是否應做相應調整。待做好規劃，指揮中心應一併對外說明實施時程，並做好相關導引與宣傳。

日本是大陸旅客海外旅遊的熱門目的地。（AP）

隨著中國大陸將取消實行近三年的入境隔離，各國已紛紛作出回應。周二（27日）下午，日本政府宣布，自中國大陸出發前往日本、過去7天內曾有中國大陸旅遊史的旅客，在入境日本時均會被要求進行抗原檢測，若結果呈陽性，有症狀的需要在隔離設施內隔離7天，無症狀的也需要隔離5天。首相岸田文雄表示，由於中國的中央和地方、政府與民間的疫情信息和數據出入較大，日方難以掌握詳細情況，導致國內擔憂升高。但他強調措施只是臨時手段，未來也將根據中國國內疫情的發展靈活調整。

除了日本，意大利米蘭的馬爾彭薩機場自上周六（24日）起也開始要求所有經中國入境米蘭的旅客，不論國籍都要在入境時自費進行核酸檢測，若陽性則需進行5天的隔離。印度同日亦宣布將對從包括中國在內的國家出發的旅客，恢復強制入境核酸檢測。

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，疫情發生3年來，中國政府始終秉持科學精準原則，根據疫情形勢變化，不斷優化各項疫情防控措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，為全球團結抗疫和世界經濟復甦作出了重要貢獻。他稱，當前需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復增長。中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。