必理痛缺貨｜台灣一盒喊價1500元漲價達10倍　傳台商掃走600盒

止痛退燒藥必理痛（Panadol）在香港再度缺貨，台灣也出現類似情況。

有台媒28日（周三）報道指，不少台商都會在台灣購買必理痛（台稱「普拿疼」）或其他品牌的退燒藥後寄到中國大陸，有台北民眾去了五間藥房都買不到必理痛，有藥房老闆表示600盒必理痛全被台商買走且一盒開價高達1500元（新台幣，下同，約港幣380元），如果想購買一盒也要1500元。該款必理痛原價只要150元，即價格翻了十倍。



必理痛在香港缺貨：

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綜合台媒《聯合報》及《ETtoday新聞雲》等報道，台北藥師公會發言人王明媛表示，拿到相關事證並詢問涉事藥房的藥劑師，對方坦言確實有哄抬價格。涉事藥劑師確實曾向買藥民眾說，「好啊，你拿1500來，我就撥一盒給你」。

台北藥師公會稍早前曾澄清絕無一盒必理痛喊價1500元的事，其後公會指涉事藥劑師曾向公會說謊，該藥劑師更表示，「了不起我不做了，反正我要退休了」。

台北藥師公會稱，除了會向相關單位檢舉，也會移交檢調調查。報道指，該名藥劑師哄抬價格若經查證屬實，可能違反公平交易法，最高可裁罰5千萬元，另涉及違反傳染病防治法。

台灣食藥署早前表示，接獲疑似有台商以1500元價格搜購必理痛時，就向台北藥師公會進行了解，根據回報，涉事藥房並未接受這樣的交易。

台灣衛福部部長薛瑞元表示，台灣大部分藥房的必理痛數量都很少，甚至缺貨，「單一藥局要有這麼大的量，也很困難了」。

薛瑞元又表示，26日（周一）開會盤點後發現台灣原料藥及乙醯氨酚類藥品庫存都還充足，暫時不考慮進行管制或實名制，但會繼續密切監測市場變化。

必理痛在台灣稱為「普拿疼」。（《聯合報》）

3年來必理痛長期供貨不足

台媒《ETtoday新聞雲》引述一名藥劑師稱，其實疫情3年下來，必理痛長時間供貨不足，藥房的叫貨幾乎已經可以說是「配給」。

台灣藥師公會強調，退燒藥「乙醯胺酚（Acetaminophen）」類藥品也不是只有必理痛一種，呼籲民眾不要迷信名牌。