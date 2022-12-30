離奇悲劇｜八旬婦病房內點香為病夫祈福　誤觸氧氣罩著火燒死丈夫

台灣新北市新店耕莘醫院今（30）日凌晨驚傳一起離奇悲劇，80歲熊姓婦人陪伴89歲蔡姓丈夫住院，深夜2時許在病房內點香欲祈福，香頭不慎碰觸氧氣罩，意外引起「閃燃」（著火），蔡男臉部及上半身遭燒傷，當場失去生命跡象，其妻則是手部灼傷。



台灣警、消人員獲報抵達醫院現場，確認蔡男已身故，依法將熊姓婦人帶返釐清，警詢後依公共危險、過失致死罪嫌移送法辦。



據悉30日凌晨2點半左右，熊姓婦人與女兒一同在耕莘醫院13樓病房陪伴心臟衰竭末期的蔡翁，疑因不忍丈夫遭受病痛折磨，且未意識到仍在醫院，竟直接點燃線香為他祈福，香頭卻不慎碰到氧氣面罩，進而引發「閃燃」，病房內迸發一陣猛烈火光。

院方人員聽聞病房疑似有異狀，入內查看驚見熊婦、蔡翁有燒傷痕跡，立即拿滅火器撲滅殘火，並將2人送往急診室救護，經搶救約2小時後，蔡男不幸宣告死亡，遂急去電110、119到場。

位在新北市新店的耕莘醫院病房內驚傳離奇「命案」，家屬因燒線香不慎引發閃燃，竟燒死臥床病人。（Facebook＠天主教耕莘醫院）

新店警消前往勘查，確認蔡翁頭、臉有燒痕，熊婦雙手也有燒燙傷，火災調查人員與鑑識人員在場採證，確認是線香引發火勢，隨後將熊婦及其女兒帶回所內製作筆錄。

由於蔡翁在燒傷前尚未死亡，警方偵訊熊婦完畢後，全案依公共危險及過失致死移送台北地檢；據悉，目前蔡翁遺體已移置新北市立殯儀館，今下午將報由檢方刑事相驗，以釐清蔡翁的確切死因。