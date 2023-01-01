蔡英文：台灣願為大陸疫情提供協助　戰爭非解決兩岸問題的選項

台灣總統蔡英文今早（1日）發表新年談話。蔡英文稱，近來大陸疫情升溫，只要有需要，基於人道關懷立場，台灣願意提供必要協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。



蔡英文表示，受到俄烏戰爭、全球通膨、威權擴張的持續衝擊，國際上許多主要機構都預測，2023年的全球經濟正持續轉弱。各國不僅要面對經濟、金融的劇烈波動，能源、糧食危機反覆出現的高度不確定性，也讓經濟結構、成長動能，因此備受考驗。

面對全球持續的通膨壓力，還有經濟衰退的風險，台灣昨日（12月31日）召開國安高層會議提出，包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等四大目標，希望透過政府適度的擴大財政支出，來保障民眾的生活品質，並同時維繫短期經濟成長動能，以及兼顧產業長期競爭力的轉型和升級。

在減輕人民負擔方面，台灣會擴大租屋者的租金津貼，並向受到升息影響較大的房貸族給予補貼；另會加速多元的住屋供給，例如興建社會住宅，或加速危老房屋的更新改建等等。同時，政府會提供以生活圈為基礎的跨縣市通勤族，整合各項公共運輸的優惠月票；針對低收入戶及中低收入戶，政府會持續加發生活補助，加強照顧弱勢族群。

在穩定民生物價方面，台灣將持續透過減徵貨物稅、從源頭補貼油電價的方式穩定物價，尤其是民生商品，政府將特別關注和因應。

在調整產業體質、維持經濟動能上，政府將透過補助及低利貸款，協助廠商重新設計產線，投資智慧化、低碳化的設備、軟體等；同時協助中小企業工廠，朝向合法、永續且有效率的方向改善，不僅有助於廠商升級轉型，也可以增加台灣機械產業的訂單。

蔡英文發表新年談話。台灣副總統賴清德（左）、總統府祕書長李大維（右）陪同出席。（影片截圖）

蔡英文透露，台灣財政部預估，2022年稅收可望超過預算數4500億元（新台幣，下同）。其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3800億元。

對於3800億元的財政餘裕，政府會朝三個方向規劃使用。首先，除原本已編額度外，將額外以1000億元為度，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，補貼電價。其次，規劃以1000億元為度，來支應2023年經濟情勢所採取的七項方案初期的財務需求。同時，政府會預留一定的財源以備不時之需，並在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

對於兩岸局勢，蔡英文呼籲大陸稱台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。

國家主席習近平昨日在新年賀詞中提到海峽兩岸一家親，希望兩岸同胞相向而行、攜手並進。蔡英文表示，台灣周邊解放軍的軍事活動，無助於兩岸關係、無助區域和平穩定。至於兩岸論述是否從「抗中保台」調整到「和平保台 」，她認為無論是何種說法，目標都是持續維持兩岸的和平穩定。