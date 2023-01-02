台男IG自爆服兵役時寢室打麻將啤牌荒唐照片　軍方：全部法辦

據《ETtoday新聞雲》報道，近日，有台灣男子在服兵役期間用手機記錄部隊生活並拍下荒唐的玩樂畫面發到網絡平台，其中不乏在寢室中打麻將、啤牌的畫面，男子還將服兵役稱為參加的「最好玩的一次冬令營」，引來眾多討論。

今日（1月2日），憲兵指揮部發布新聞稿指，涉案人員依「營區內賭博罪」已函送司法單位依法究辦，以維軍譽；對相關管理疏失幹部責令檢討、調離現職並適當懲罰，並對全案引發社會不良觀感深表遺憾與歉意，日後將杜絕此類事件發生。



有網友在PTT論壇分享，有男子日前在IG上發布數張照片，向親友展示自己服兵役時期的軍中生活，分享內容中有不少荒唐玩樂畫面。該男子不僅和室友們在寢室中打麻將、啤牌，還拿板凳、圍棋盤組成麻將桌，還將寢室戲稱為「5中隊賭場、麻將館」，在網絡平台引發不少討論，有網友表示很離譜，也有網友表示見怪不怪。

該名男子表示，他從9月入伍，期間認識了許多朋友，在部隊中一起生活，為期3個半月的軍旅生涯就這樣結束，是他「參加的最好玩的一次冬令營」。男子還提到，服役時剛好碰上新冠疫情爆發，只能在寢室「吃三餐廚餘」，確診後還能休假，連部隊集合時，也會剛好肚子痛，「閃躲飄功能做好做滿。」

位於新北五股的憲兵訓練中心。（憲兵指揮部官網）

今日（1月2日），台憲兵指揮部發布新聞稿表示，「憲兵違規拍攝營內照片」事件，為所轄憲訓中心157梯次軍事訓練役男宋某於去年（2022年）12月29日零時退伍後，在個人社群媒體平台張貼疑似「營區內賭博」等不當照片。

新聞稿中還指出，經單位12月31日完成法紀調查後，相關管理疏失幹部憲訓中心指揮官、大隊長、中隊長及大隊士官長等幹部，依未嚴查內部管理，檢討調離現職及適懲；涉案人員依「營區內賭博罪」已函送司法單位依法究辦，以維軍譽。

同時，憲兵指揮部表示，對全案引發社會不良觀感，憲兵指揮部深表遺憾與歉意；未來除持續要求內部管理作為，並將加強軍法紀及資安保密教育，杜絕類案再生。