馬英九直指民進黨1個舉動「不符合民主行為」：根本掛羊頭賣狗肉

台灣前總統馬英九今出席救國團菁英論壇時表示，民進黨用黨產會打壓合法民間團體，是用民主方式上台、但做出不自由民主行為的政黨，且民進黨口口聲聲誇耀台灣民主價值，根本是「掛羊頭賣狗肉無良政黨」、「蔡總統難道對這個不感到愧疚嗎？」



馬英九會前被問到民進黨九合一大選大敗原因時也表示，因為民進黨不得民心。對於傳媒問2024黨內總統初選時間何時適合？黨主席若要選總統，應要先辭主席、才不會有球員兼裁判問題？馬英九表示，時間要問台灣中央黨部，而其他則要看黨內規定和政府政策。

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馬英九致詞時表示，救國團不是國民黨附隨組織，1952年救國團成立之初，救國團就是隸屬台灣防部，進行關心愛護青年任務，但民進黨以轉型正義之名，認定是國民黨附隨組織，進行清算鬥爭。

馬英九也說，國民黨和救國團不相隸屬，也從沒在辦救國團活動時，要求入黨，且不分黨派的政治人物都參加過救國團，包括台灣總統府秘書長李大維、前駐美代表沈呂巡、台中市前市長胡志強、前副總統呂秀蓮及駐日代表謝長廷等人，但現在民進黨惡意打壓受青年歡迎的救國團：「這就是轉型正義嗎？」

馬英九表示，黨產會正當性遭到質疑關切，救國團提起的行政訴訟，現將進入台灣最高行政法院辯論，他要對民進黨傷害自由表達嚴正抗議，民進黨全面打壓合法民間團體，是走向學者所說的「不自由民主」、「民選獨裁」。

也就是用民主方式一上台，就做出不符合自由民主行為，台灣何其不幸，民進黨是「掛羊頭賣狗肉無良政黨」，還口口聲聲誇耀台灣的民主價值：「蔡總統難道對這個不感到愧疚嗎？」

馬英九也說，救國團長期服務青年，辦公益活動，包括自己在內，為許多人提升國際視野與英語能力，他由衷感謝救國團，也認為救國團的定位中立，應該擺脫政黨鬥爭框架，成為中立化的青年組織。

馬英九提議，例如台灣南海情勢複雜，建議可效法過去救國團的外島營隊，辦一個「太平島戰鬥營」，帶青年去太平島認識台灣最南領土，他也認為若開辦成功「登記時一定是秒殺」。

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