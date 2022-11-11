蔡英文桃園輔選現場出現槍枝　男子辯稱地上撿到　警方：玩具槍

蔡英文10日出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在桃園市舉辦的造勢活動，卻傳出距離舞台不到百米的輪胎行前有民眾攜帶槍枝，現場引起騷動。據台灣警方表示，該槍枝為玩具槍，目前已將該民眾移送法辦。



台灣總統府發言人張惇涵指出，11月10日晚間18時許，桃園市警局大園分局警察同仁，於執行維安勤務時查獲有民眾攜帶玩具槍一把，隨即查扣玩具槍，並將該名民眾依法移送檢警單位偵辦。

張惇涵表示，事發當時總統並未抵達活動現場，相關維安單位並全程掌握狀況，總統安全無虞，請各界放心。

蔡英文輔選桃園市長候選人鄭運鵬，現場驚現槍枝。(翻攝記者爆料網)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬11日接受台媒專訪表示，前幾個月日本前首相安倍晉三才發生不幸事件，「每個國家的維安都會加強，現在選舉最後關鍵時刻，希望不管是玩具槍或任何有威脅性的東西，在所有的選舉場合都不要再出現。」

蔡英文在造勢晚會指出，這次桃園的（市長）選舉是桃園全國最激戰的地區，差距非常的小，「在誤差範圍內，所以要拜託大家再拚一下，把鄭運鵬拚過關」。

2022年九合一選舉將在2022年11月26日舉行，本屆選舉是總統蔡英文自2020年5月20日連任後的首場全國性選舉，被外界視為是蔡英文第二任期期中考，也是2024年總統大選前哨戰。