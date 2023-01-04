台官方宣佈年後普發現金　全台每人爽領1500港元　最高拿3800港元

抵擋不住朝野政黨連日喊話「還稅於民」呼聲，台灣行政院長蘇貞昌今（4）日宣佈，將於農曆年後普發每人新台幣現金6,000元（約合港幣1,500元），並在農曆年前加發低收入戶每人新台幣750元（190港元）、中低收入戶每人新台幣500元（127港元），且今年每月都發放。



鑑於台灣政府去年稅收超徵新台幣4,500億元（約合1,146億港元），是否「還稅於民」備受關注，台灣總統蔡英文稱，經過幾天討論，中央政府可運用的新台幣1,800億元（458億港元）中，除了預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金方式讓全民共享。

針對「還稅於民」議題，蘇貞昌舉國民黨執政期間，經常收入、稅徵有短徵情況，如 2009年國民黨執政，就曾經短徵了新台幣2,000多億元（509億港元），宣傳自蔡英文上任以來，每年實徵數都比預算數多出很多。蘇貞昌表示，在可動用的1,800億元中，將預留400億元（50.9億港元）應付不時之需，其餘1,400億元（356億港元）則由全民共享經濟成果，每人普發現金新台幣6,000元，相關的法源及發放方式的軟體設計等，目前密集進行中，一切定案後，並經行政院會通過，再送請立法院審議同意，希望開春後便能發放全民。

據了解，若作業時間來得及，最快2月底、3月初全台民眾就會拿到6,000元，規劃直接匯入民眾戶頭，詳細方案仍有待討論。

台行政院長蘇貞昌宣布農曆年後發放全民每人新台幣6000元。（台行政院供圖）

另外，有關不需要再經修法程序部分，蘇貞昌也提到要給低收入戶、中低收入戶即時的溫暖，台灣衛生福利部4日下午擬召集各縣市政府社會局處首長開會，行政院會把錢撥到地方，縣市政府也要盡快作業，希望在農曆過年前，可以加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，可以每個月入帳，同時今年一整年都能照這樣做。換算下來，低收入戶預計每人一年可多領新台幣9,000元（2,290港元）、中低收入戶則是多領6,000元。

至於今次發放現金的全民共享方案會否存在排富條件，民進黨團立法院黨團總召柯建銘預先透露，目前比較大的共識，沒有排富，將採直接發放。