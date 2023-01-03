蔡英文願助大陸走出疫情　不如先讓更多台灣人順利回家

台北101跨年煙火在陰雨綿綿中拉開2023新年帷幕，蔡英文也在1月1日早上發表了其任內倒數第二個元旦談話。她有意將對話對象放到習近平身上，一面批評解放軍在台海周邊的軍事活動，另一面宣稱由於中國大陸疫情升温，「基於人道關懷立場，願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。」



蔡英文這番看似姿態放軟的談話，台灣不少傳媒將之解讀為向北京「遞出橄欖枝」，甚至還有看法認為這是在為「習蔡會」鋪路。然而，這些觀點說實在話未免過於一廂情願，只要「九二共識」沒從蔡英文口中說出，任何高分貝的喊話，其實都是面向自己群眾的喃喃自語；至於所謂向大陸疫情「提供必要的協助」，其實早在2020年蔡政府向大陸發出「口罩出口禁令」之時，兩岸之間本應存在的「人道關懷」，已被滿滿的政治惡意所淹沒。

蔡英文在2023年伊始許下願助大陸走出疫情的「新年新希望」，不過這個政府才在2022年底對大陸入境台灣的人士頒佈「加強檢疫專案」，在「與國際接軌」防疫躺平多時、聲援大陸民眾的「白紙運動」之後，忽然又想起「防疫」的重要性，單獨對大陸入境乘客重啟唾液PCR檢驗。

蔡英文（中）1月1日在台總統府發表新年談話表示，要呼籲北京當局，台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。（台總統府）

根據台灣防疫中心指揮官王必勝的說法，之所以對兩岸邊境加強「嚴陣以待」，是因為被專家「打爆電話」，「主要是擔心病毒變異株的問題」。可是值得釐清的是，目前台灣同樣快速攀升中的染疫人數，是否與中國大陸放寬防疫政策有直接的關係？

台灣前國健署署長、陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授邱淑媞接受美媒「美國之音」（VOA）訪問時強調，台灣部分社區早有來自各國的超級變異株與新型變種病毒在迅速擴散，「如今卻只單挑中國入境檢驗，根本無助於防疫或降低傷亡。」邱淑媞話說得明白，「不是只有中國傳出來的變異株才會造成傷亡，不該把防疫當作反共或仇中的發揮。」

台灣醫師沈政男在台媒《中國時報》發表的評論亦指出，台灣該注意的是，「11月下旬BA.5的佔率為99%，到本周已降到82%，代表其他變種已在社區悄悄蔓延，目前以BA.2.75、BQ.1為主，但XBB也可能蔓延，而這些變種並非來自大陸。」

配合中國大陸航班旅客入境台灣加強檢疫專案，桃園機場公司規劃相關配套措施與採檢空間，將入境通廊D7至D10作為入境採檢專用空間。採檢區設置，規劃20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區，方便台灣疾管署採檢作業。（Facebook／桃園國際機場）

以上兩位台灣專家的說法，說明了民進黨政府一路一來的防疫思維並未改變，「防陸勝於一切」，把科學防疫的問題嫁接到反中、抗中的政治意識形態，讓「共產黨的病毒最毒」的認知流傳於台灣大街小巷，即可博得「防疫有成」的美名。從2020年初武漢包機返台爭議，到以防疫之名對大陸配偶、兩岸婚生子女的歧視政策，再到近期渲染大陸人到台灣「搶藥」的恐懼，莫不如此。

事實上，台灣目前的邊境管制措施，仍舊未開放大陸旅客入境台灣，只有少數的商務人士獲准入台。因此，從大陸入境台灣的多數，其實就是在大陸工作、求學、生活的台灣自家人。1月3日台行政院長蘇貞昌加碼宣佈，對大陸入境者將更嚴控，研議從港澳轉機入台者也要檢疫。農曆春節臨近，更有大批在陸台人有返台過節團聚的需求，台灣官方不斷對大陸加嚴的防疫之門，受到衝擊最深、也最無力的，結果根本是回家路迢迢的台灣人。

要知道一個現實情況，台灣單方面於2020年中止「小三通」，還將大陸直飛航點大幅縮減至四個（北京、成都、廈門、上海），等於兩年多的時間，原來絡繹不絕的兩岸腳步瞬間停滯下來，許許多多在大陸的台灣人「有家歸不得」。面對全球解封，中國大陸也將在1月8日「開門」，但台灣對西方早已敞開的大門，卻始終對大陸深鎖。

台行政院長蘇貞昌1月3日上午舉行擴大防疫會議時表示，為保護台人健康，降低境外移入風險，要求指揮中心在執法公平性的考量下，研議自中國大陸啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，採行適當的檢疫措施。（台行政院）

儘管民進黨政府宣佈在春節期間以專案方案復航「小三通」，可是僅限金門、馬祖居民搭乘，解決不了在陸多數台人的燃眉之急，被抨擊開放連半套都做不到。此外，台灣方面遲遲不願恢復兩岸直飛航點，在航班鋭減的情況下，票價居高不下，是疫情之前的兩三倍之高，同樣是台灣人返台回家之路的一大絆腳石。

在陸台灣人的微信群裏，已有不少人詢問今年春節會否有返台包機？底下留言不無悲觀地說「目前沒聽說」，還有人僅留下枯萎花朵的符號，都透露出他們既期待又怕受傷害的真實心理寫照。

蔡英文說的沒錯，台灣對大陸確實需要重新找回消逝已久的「人道關懷立場」，但「幫助更多人走出疫情」的方式，恐怕不是對美國採購更多、更高昂的軍事武器，也不是徵召更多台灣子弟入伍「備戰」。她的新年新希望要想實現，其實機會就在眼前，積極從政治回到科學，在做好非歧視性、非污名化的防疫準備下，想想無數在大陸思鄉情切的台灣人，有序恢復兩岸民間往來的空間，讓更多台灣人順利回家，「有個健康而平安的新年」。