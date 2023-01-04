台灣移民署列9大港澳居民禁止事項！禁遊行受訪　連去旅行都關事?

據BBC報道，台灣移民署昨日（3/1）發布一份「港澳居民不得從事活動一覽表」，公告中列明了9項禁止事項，包括禁止訪台港澳居民遊行、接受媒體採訪、未經許可從事工作等，但同日晚上已將文件下架。不過消息流出後在網上廣傳，有港人擔心旅台的自由度受到影響，更有人質疑文件令居台港人變成「二等公民」。



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BBC的報道指有關文件在1月3日刊登在台灣移民署網站「香港澳門居民來台停留線上申請入出境許可證送件須知」的公告欄上，明確地列出九項禁止港澳居民不得從事的活動：

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1. 不得參加選舉造勢活動或助選活動，如上台發言、隨車遊行。

2. 不得參加政治性質公眾活動，如：遊行、抗爭、演說、發放傳單。

3. 不得進入軍事國防地區。

4.不得進入國家實驗室、生物科技、研發或其他重要單位。

5. 不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影。

6. 不得從事違反社會善良風俗或危害社會秩序之行為，如賣淫、買春、賭博、買賣毒品。

7. 不得未經許可從事工作，如：短期契約工、模特兒走秀。

8. 不得接受媒體邀請，上電視（廣播）節目發表意見，如：CALL IN節目。

9. 不得違反其他法令有明確規範之行為，如: 刑法、國家安全法、國家機密保護法、反滲透法、社會秩序維護法、政治獻金法等。

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不過由於公告沒有寫明法律依據、罰則和港澳居民的定義，未知是僅限短暫入境到台灣的港澳人士，抑或包括在台灣持有居留權的港澳人士，報道也引述不具名的移民公司負責人說法稱，過去見過類似的清單，是針對大陸觀光客，他認為，如有關限制也適用於「居留」的港澳人士，很多人將失去集會自由和接受媒體訪問的權利，而文件現時已經下架。

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台灣陸委會回應BBC的提問則回答稱，港澳居民來台須遵守台灣法律規範，「據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」。

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網民認為「港澳居民不得從事活動一覽表」中，九項禁止港澳居民不得從事得活動，大大打擊了移民台灣的港澳人士自由度，令居台港人變成「二等公民」，失去集會自由、工作自由等，狠批「待遇仲衰過香港堆工人姐姐」、「依世都唔會踏足台灣」、「其實工作限制都仲可以講得通，但呢份文件係連基本言論自由都dq埋，仲衰過東南亞國家」、「咁樣指名道姓禁止一個地方既市民既權利，你不如直接禁止入境」。

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