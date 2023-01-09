高雄業餘拳賽30歲選手遭打至重傷入ICU　陷重度昏迷有生命危險

高雄一家武館7日晚間舉辦娛樂格鬥賽，30歲林姓選手賽後不適，送往醫院救治，入住深切治療部，有生命危險。警方表示，將通知比賽對手到案，釐清刑責。



武館在Facebook粉絲專頁宣傳娛樂格鬥賽。（圖／翻攝臉書）

高雄警方要求23歲真武會館負責人陳奐羽到案說明，陳奐羽表示當天出租場地給活動主辦方「拳願娛樂」現年20歲的邱姓負責人，賽後林姓選手原本在跟旁人說話，卻突然不適，由現場救護人員及民間救護車送高雄榮民總醫院就醫。

據了解，林姓選手主要是腦部受傷，昏迷指數為3分，為重度昏迷，醫院已提供降腦壓治療，但情況仍不樂觀，尚在深切治療部持續觀察治療。

陳奐羽表示，據他了解，這場賽事主要是業餘比賽，以娛樂性質為主，當天的比賽有拳擊、踢拳和綜合格鬥三種，出意外的那場為拳擊格鬥。

據陳奐羽說法，當天這場拳擊格鬥賽一場共四回合，每回合比賽90秒，發生狀況主要在第三回合快結束時，就比賽影片來看，林姓選手是被對方以直拳攻擊後往後退跌坐地上、屁股落地，當有選手被擊倒後，裁判會立即介入並進入強制讀秒程序，並確認選手的意識狀況，不過當時選手有站起，並表示沒有問題、可繼續比賽，而裁判向選手解釋為何進入強制讀秒，才解釋完，選手就突然趴下去，裁判立即請場邊預備醫護上場做緊急處置，由現場3個醫護小組和待命的救護車立刻把人送到醫院。

高雄一家武館7日晚間舉辦娛樂格鬥賽，30歲林姓選手賽後不適，送往醫院救治，入住深切治療部，有生命危險。（《聯合報》）

陳奐羽強調，技擊類運動是對抗性的活動，在接收衝擊時會有傷害發生，有無經過訓練的最大差異在於有沒有好的技術去承受衝擊，以及有無好的觀念去做練習後自我身體檢查，很多選手因為傷害的累積和忽視，就會變成累積性的傷害，會存在很大的風險。

對於賽場意外可能導致的罪責，警方表示，林男的比賽對手可能面臨刑法得承諾傷害致重傷、過失傷害等相關刑責，其中得承諾傷害因而致死者，處6月以上5年以下有期徒刑，致重傷處3年以下有期徒刑；警方將要求到案說明，調查釐清比賽對手、賽事單位競技適法性。

事發後，場地出租方真武會館在Facebook官網發布公告暫停二天課程，強調只是租借場地給「拳願娛樂」，並非賽事活動主辦方，但稱如有相關責任不會逃避，會積極配合警方調查。高雄市政府運動發展局則稱，將介入瞭解賽事相關責任。