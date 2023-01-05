拳擊｜曹星如闊別4年再踏香港擂台　理解職業與業餘拳擊之差異

曹星如周五（6日）率領香港拳手出戰灣仔修頓場館舉行的「終極激鬥」（UEF）賽事，是他自轉為業餘拳手後，相隔4年再於主場出擊。

由「職業拳擊」轉投「奧運拳擊」（業餘）絕非易事，觀眾在觀賽前不妨理解兩者賽制和戰術的差異。



不少人有錯覺認為「職業拳擊」比「奧運拳擊」（業餘）優秀，也許是基於職業拳擊的宣傳效應，關注度較業餘拳擊大所致。然而兩者在賽事性質、賽制、賽例上各有不同，很難單純地比較兩者的「強弱」。

到底業餘拳擊跟職業拳擊有甚麼分別？

曹星如在2018年宣布由職業轉戰業餘拳壇。（資料圖片／余俊亮攝）

（一）賽制分別：單場商業性質 VS 淘汰晉級性質

在賽事性質上，「職業拳擊」是商業主導的活動，而「業餘拳擊」則是一種運動項目。前者以個人為代表，後者以「國家」、「地區」為代表。

由於職業拳擊是以商業性質為主，職業拳擊在選擇對手上有較大的自由度，主要由拳手經理人協商而成，舉行一次性的對賽。一位職業拳手平均一年只須打一至三場比賽，在每場比賽過後都會有長時間休養。另一方面，拳手在早數個月前便已知道比賽的對手，能夠有充足時間研究對手打法，然後在訓練中實施針對打法。

與香港拳王談談 職業業餘拳擊中的技術差異

職業拳擊與業餘拳擊其中一個分別是，後者以「國家」、「地區」為代表。（資料圖片／賴家俊攝）

反觀業餘拳擊，比賽採取淘汰晉級制。對賽表在比賽舉行前數日才由賽會抽籤得出。換言之運動員在抽籤前不可能知道對手是誰，有些拳手甚至到比賽當天才會見得上對手，甚至只能從比賽中觀察對手打法。此外，運動員需花上數天進行預賽，逐步晉級。連續數天作賽考驗運動員體能分配、傷患管理。

*是次UEF賽事為拳總邀請賽性質，採取單場制度而非晉級制。全晚將有8場比賽上演，前職業拳手潘啟情和曹星如，將分別在8時半與9時半壓軸登場。



業餘拳擊賽事中，比賽時間根據年齡組別而定，成年男子為3分鐘3回合。體力分配、戰術、節奏都有所差異。（資料圖片／Olympic Channel）

（二）比賽時間：12回合 VS 3回合

職業拳擊賽事會每回合打3分鐘（女子為2分鐘），4至12回合。世界拳王賽必須為12回合，其他賽事則根據雙方拳手協商而定。

業餘拳擊賽事中，比賽時間根據年齡組別而定，成年男子為3分鐘3回合，成年女子為2分鐘4回合。由於比賽時間長短不同，職業拳擊及業餘拳擊在技術表現上有著明顯分別，例如在體力分配、戰術、節奏都有所差異。

業餘比賽中，自2014年起成年男子選手不需配戴頭盔，但女子、青年比賽則強制戴上頭盔。男女選手均需穿著藍／紅色背心作賽，以示識別。拳套介乎10-12安士，按級別而定，由賽會提供。

職業賽事中拳手赤膊上陣，業餘賽男女選手均需穿上藍／紅色背心作賽。（資料圖片／盧翊銘攝）

*業餘比賽回合較少，本報的《武備志》曾邀請香港業餘拳手袁文俊（Day Yuen）就拳擊技術分析，他認為在業餘比賽中還有一個重要因素影響勝敗——「控場力」。



他指出，因為業餘比賽回合數跟職業有別，不容易做出可以累積的大傷害，所以不像職業賽般，把打撃的傷害成為主要的判定觀感。業餘裁判會傾向留意，選手是否能夠控制整場比賽。所以如果遊打只要打出夠「控場力」的輕拳，就算他偶爾中一兩個比較重的拳，只要保持控制，都會勝出該回合。



業餘比賽是即日過磅，換言之選手不能通過極端減磅來打低一個量級。（資料圖片／賴家俊攝）

（四）稱重制度：早一天 VS 即日過磅

職業比賽一般都會在比賽前一日天過磅，因此不時出現過分減磅的情況。

業餘比賽則是即日過磅，換言之選手不能通過極端減磅來打低一個量級，而且國際賽事更會在每天比賽舉行前過磅，即是在整個比賽期間，選手都要維持一定的體重水平。這對一位習慣了「一場過」的拳擊手而言，是莫大的挑戰。

曹星如相隔4年再於主場出擊，為9月杭州亞運作熱身。（資料圖片／余俊亮攝）

（五）勝負、裁判人數：10分制，3人 VS 5人

自2016年里約奧運起，國際拳擊總會（AIBA）把奧運拳擊規則改為10分制（10 Point Must System），變相跟職業拳擊相同。不過在AIBA的賽例中列明，評分標準需要按照：有效擊中目標區域的次數、比賽中的技術和戰術優勢，以及競爭性。

另一方面，職業拳擊會有1名拳證執法，3名裁判在場外評分。而業餘拳擊則會有1名拳證執法，5名裁判負責評分。

根據AIBA的賽例，裁判評分需要按照以下標準：



【有效擊中目標區域的次數】

•打擊必須符合法定打擊標準

•應該考慮這些打擊的數量和質量

•當擊打數量相等時，擊打質量可以決定該回合的獲勝者



【以技術和戰術優勢主導回合】

•以進攻和防守相結合控制比賽的拳擊手

•「有效侵略者」的拳擊手

•不斷向前進攻的拳擊手不一定是「有效侵略者」

•一名拳擊手，以進攻和防守相結合的方式控制回合，並得分明確並能同時防守對方的反擊

•迫使對方有所動作，並主導回合節奏的拳擊手

•導致對手打空的拳擊手，並使其他拳擊手容易受到反擊

•拳擊手打出有效的刺拳反擊，並讓對手退後

•一個拳擊手，主導擂台中的位置和動作的速度（例如，橫向運動）

•抵消拳擊手的風格或類型：拳手vs拳擊手，反架對正架，切擂（Ring cut），將對手逼到一個角落等

•以擋格、側閃、上下擺動、拍擋和步法等成功避免被對手明顯擊中

•身體打擊：是一種戰術及技巧表現



【競爭性】

•一直努力通過整個回合獲勝的拳擊手

•拳擊手不斷表現出對競爭和勝利的強烈渴望

•不斷表現出主動性的拳擊手



UEF終極激鬥2023（香港站）

日期︰2023年1月6日（星期五）

時間︰晚上7時至10時

地點︰灣仔修頓場館

參賽選手：曹星如、譚駿軒、潘啟情等港將以及北馬其頓、蒙古及柬埔寨拳手

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