拳擊熱話｜哈薩克拳手鼻血長流10個回合　腦部受創進入人工昏迷

上周六（5日）在美國明尼亞波里斯的一場拳擊賽，有選手被打至重創，生命垂危。30歲的哈薩克拳手耶波仙奴尼（Aidos Yerbossynuly）由第2回合起流鼻血，儘管他的教練想過中途棄權，但耶波仙奴尼及主教練堅持打下去。

到最後一回合完結前，耶波仙奴尼終被打倒落敗。他賽後接受腦部手術，進入人工昏迷。



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耶波仙奴尼（左）中了大衛莫利祖利亞一拳。（Twitter）

這是一場WBA超中量級（73至76公斤）比賽，由哈薩克的耶波仙奴尼對古巴的大衛莫利祖利亞。兩人賽前都未逢一敗，耶波仙奴尼自2015年出道後16連勝，至於24歲的大衛莫利祖利亞則是7連勝。

耶波仙奴尼（左）處於下風，被打到口腫面腫流鼻血。（Twitter）

兩強相遇，卻分野明顯，大衛莫利祖利亞佔優。耶波仙奴尼由第2回合起，鼻血已經流過不停。大衛莫利祖利亞多次重拳擊中耶波仙奴尼的頭部，並屢次擋住或避開耶波仙奴尼的進攻。

據統計，大衛莫利祖利亞237次打中對方，超過7成擊中頭部；相反耶波仙奴尼全場只有82拳打中對手。

眼腫臉腫兼鼻血長流的耶波仙奴尼，頂到最後第12回合，在完結前26秒終被擊倒。勝負已分後，勝方大衛莫利祖利亞慶祝後，也明顯見到耶波仙奴尼不對勁，連站也站不穩，即刻扶住他，行往擂台一角治理。

【第12回合的情況】

耶波仙奴尼被送往鄰近醫院，有拳擊新聞報道指，他硬腦膜下血腫，要接受手術。手術後，醫生安排他進入人工昏迷，期望腦部消腫，恢復過來。

耶波仙奴尼教練沙禾（Emanuel Savoy）賽後表示，他本身不打算要拳手撐到最後。他說：「我其實一早已經手拿毛巾（準備棄權）。耶波仙奴尼想繼續下去，他的主教練（奧歷巴夫/Kanat Orakbaev）也希望他打下去。主教練評估過他的狀況，認為他沒有問題。」

沙禾續說：「他有回應拳證，他抬起頭並說『可以』，他想繼續打下去。我覺得他還有戰意，希望盡全力打到最後。」

大衛莫利祖利亞的教練舒斯（Ronnie Shields）就認為拳證應該中止比賽。他說：「這場拳賽應該更早中止。他們讓這個小伙子（耶波仙奴尼）承受太多了。」大衛莫利祖利亞賽後在社交網站撰文，希望耶波仙奴尼可以盡快康復，他寫道：「這是我的偉大時刻，但同時間，其他人非常難過，祈求他可以很快痊癒。」

主辦單位表示密切關注耶波仙奴尼的情況，但出於私隱，不會透露任何細節，但希望拳擊界為他祈禱。