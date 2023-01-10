《壹蘋》擬裁員逾50人　營運僅數月　員工：還是因為公司沒賺錢

去年8月，台灣《蘋果新聞網》暫停更新，九成被資遣員工獲新加坡企業家潘杰賢延攬至去年9月正式營運的《壹蘋新聞網》（簡稱《壹蘋》）。不過距離營運僅不到5個月，今日卻爆出公司預計將裁員超過50人。對此，台北市勞動局表示，尚未收到《壹蘋》大量解僱計劃書。另有現職《壹蘋》員工向《香港01》透露，各部組都有人收到消息，就裁員原因，他推估「還是因為公司沒賺錢」。



去年8月底，潘杰賢宣布成立《壹蘋新聞網》，由其百分百獨資的龍丞資本持有，原本被台灣《蘋果新聞網》遣散的96%員工，皆被新公司接收。潘當時還指出，新公司員工約200多人，預計每年營運成本上看3億元（新台幣．下同，約7689萬港元）。

然而，《壹蘋》今日向部分員工發出人事異動通知，指出為符合市場需求和國際變化，公司組織架構需要改變，尤其自去年正式營運開始，4個多月來持續虧損情況始終未能改善，現已難以負荷。

去年8月底，潘杰賢宣布成立《壹蘋新聞網》。（聯合報）

有現職《壹蘋》員工向《香港01》證實，各部組皆有人收到消息，「攝影組不少人有收到信」。就裁員原因，他推估「還是因為公司沒賺錢」，不過他也補充道，就其所知，台灣媒體賺錢的本來就不多，「都是賠錢在做」。他還表示，公司發出的合意解僱書中有提到，前50名同意的員工將會獲得較優渥的賠償金額。

據《壹蘋》通知顯示，公司將給予合意離職、調職及解僱3種方案，但只有前50名簽署合意離職者，可獲得相當於資遣費的一次性離職給付，以及相當於勞保局所核發員工依條件可領得失業給付最高額補償金。員工亦可選擇調職到其他崗位，惟年資重算；而選擇遭解僱員工，公司則會支付法定資遣費，以及其他依《勞動基準法》的相關給付，解僱日將於今年1月20日生效。

另外，有《壹蘋》員工向中央社透露，先前公司沒有任何風聲預警員工，故忽然來信裁員讓很多人都不知所措，也不清楚裁員標準為何，尤其是現在人手相當不足。他們又透露，大部分同事從《蘋果新聞網》轉過來後，幾乎都被減薪，且負責更多非原職位該做的內容，認為新公司與高層根本沒有善待員工。

報道又引述知情人士指出。據《壹蘋》高層宣布，4個月以來的虧損已超過1億元（約2563萬港元）。