網紅「二舅」影片被指造假：瘸腿非因打針　「辦證難」也是胡謅？

內地熱議「正能量」影片《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》以紀錄片的形式講述了作者二舅一生，不過「正能量」影片紅了，質疑聲音也不斷，批評影片抄襲造假。

內媒最新報道指，「二舅」影片中宣稱在衛生院打針導致瘸腿，但當地衛生院的前院長現身說法，指「二舅」本身患「脊髓灰質炎」（俗稱小兒麻痺症），瘸腿並非因為打針。另外，「二舅」鎮上幹部也出面指，殘疾證當年已辦下來，系統顯示1990年就有證了。



7月25日，一段名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》片長約11分鐘的影片在內地網路平台嗶哩嗶哩（B站）瘋傳，作者通過文學性的旁白與畫面，記錄二舅苦難而飽滿的一生。影片登上B站全站排行榜第一名，播放量已突破千萬。

作者在影片中說道，學業優秀、被稱為天才少年的「二舅」，初中時因赤腳醫生誤診「打針打壞了」，左腿落下殘疾。「二舅」不願再回學校，躺床上瘋狂看了一年醫書，又在天井呆坐觀察天空。在消沉過後，他最終用3天時間「看」懂木匠工藝，自此做起木匠。「二舅」殘而不廢、莊敬自強，收養了女孩寧寧，也照顧好母親，還成為許多人的幫手。

7月25日晚，一則名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的影片在內地互聯網平台霸屏。（影片截圖）

衛生院退休院長：他有小兒麻痺 非打針直接致殘

對此，當地衛生院退休院長接受內地《紅星新聞》訪問時稱，那位把他腿「打壞了」的醫生早已去世，自己也曾為「二舅」看過病，「這個事我知道，一開始是高燒，後面打完針後就出現這個情況，後來是麻痺」，「一開始打的不是這個屁股，後來到這屁股上了。」

在老院長看來，「二舅」患了脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症），並非打針（直接）導致殘疾，這一疾病目前已在該地區得到有效遏制，「發了糖丸（指脊髓灰質炎疫苗）以後就再也沒有那個病了。」

鎮幹部：拍片摻了別的元素

至於影片說，「二舅」因為申請不了殘疾證，所以拄著拐杖去北京，「二舅」鎮上幹部表示，「殘疾證當年已經辦下來了，我們這系統顯示1990年就已經有證」，又指拍片多少有點別的元素摻和進去，「他發出去的所有東西，有些句子之類和我們掌握情況不一樣，正在掌握他的真實情況。

鎮幹部還稱，每一個字都看過了，也在一一核實，「比如說他生活不容易，達到條件，我們肯定有政策的」，村幹部也已與家屬聯絡，「但是人家就是說為了不被打擾。」

據此前報道，「二舅」影片還在房子等橋段上疑似造假。針對網上質疑，「二舅」影片作者「衣戈猜想」周二（26日）稱，二舅的經歷是真實的，每一個字都是真實的，甚至還刪改了一些更具有傳奇性的東西。