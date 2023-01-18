吳釗燮：2027年大陸最有可能開戰　台灣現狀或無法永遠維持

台海局勢近年持續緊張，台灣外長吳釗燮近日接受英國《天空新聞網》（Sky News）專訪時表示，大陸武力攻台的機率升高，並認為2027年是北京最有可能採取行動的時間點。他又罕見地指出，台灣的現狀，可能無法永遠維持下去。



吳釗燮表示，2027年，中共總書記、國家主席習近平可能會進入第4個任期，若在前3個任期未能取得重大成就，他將試圖在新的任期為自己在歷史上留名。而隨著經濟增長下滑、房地產市場有崩壞跡象等，一旦無力扭轉國內局勢，習可能會試圖透過動用武力或製造外部危機，以分散內部注意力或向民眾展現他的能耐，「我們擔心台灣可能成為代罪羔羊」。

吳釗燮認為2027年是大陸最有可能開戰的時間點。圖為2020年6月3日，解放軍陸軍兩大集團軍在台海演練登陸作戰。（鼎盛軍事）

吳續指，與往年相比，最糟劇本出現的機率已升高，小小的意外已有可能點燃戰火，例如一旦共機跨越台灣24浬（海里）毗連區，台灣部分武器系統可能得進行瞄準，從而觸發意外。他強調，「自制」是預防情勢驟然升高的唯一方法，而台灣的空軍飛官受過良好訓練，了解到台灣不能發出第一擊。

吳進一步表示，台灣實質自治但不正式宣告獨立的現狀，可能無法永遠維持；未來，台灣有可能遭大陸併入，或者成為獨立的國家。然而，雖然台灣願與中共協商，但不願接受對方提出的政治前提，否則意味著屈服，這是台灣人民永遠無法接受的。