法媒：北京召集學者研擬經濟孤立對策　應對攻台後的國際制裁

法國媒體《情報在線》（Intelligence Online）周五（20日）引述中國學界消息報道指，歷史學家、新任中國社科院院長高翔在國家主席習近平授意下，召集歷史與經濟學者，研究政台之後，如何因應國際制裁帶來的經濟孤立。去年8月，高翔領導的中國歷史研究院曾發表文章，為清政府的「閉關鎖國」政策平反。



高翔曾任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室副主任，2016年至2017年間擔任福建省宣傳部部長。報道指，去年12月，有宣傳背景的高翔獲指派出任中國社科院院長，可視為習近平想要掌控台灣的最新架構布局。

報道分析，習近平希望社科院能進一步與中共中央宣傳部在台灣議題上合作，以沙盤推演各種意外狀況，當中最大的不確定因素，是武力攻台之後國際祭出的大規模制裁，企圖讓中國深陷經濟孤立時所帶來的後果。不具名的學界消息人士向《情報在線》透露，高翔已接獲指示，正召集一群歷史與經濟研究者，研究中方如何對應經濟孤立的衝擊。

高翔曾為清政府的「閉關鎖國」政策平反。（中國社會科學院網站）

值得一提的是，去年8月，高翔領導的中國歷史研究院發表文章為清政府的「閉關鎖國」政策平反，引起外界關注。他在文中稱，當時清政府鎖國不僅是為了維護小農業和家庭手工業的自給自足經濟，更是為了防禦侵略者，具國家安全意味。報道指，高翔之所以撰寫該文，是因為去年春天曾接到習近平親自指示，希望他分析明、清帝國時期為保護國家利益與主權而採取長時間「閉關鎖國」的各項優點。

報道又形容，經濟學家的任務是制定策略讓中共在孤立之下，仍能依據中國現有經濟體系特色，繼續維持良好的繁榮發展。而歷史學者的任務，就是幫官方因應未來可能須選擇經濟封閉找解套說詞。