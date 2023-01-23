蔡英文團年飯遭嘲諷是「法國大餐」　總統府反撃：有圖有真相

台灣總統蔡英文在除夕夜於Facebook分享團年飯的照片，卻遭到台媒批評是「法國大餐」。總統府發言人張惇涵22日（周日）回應稱，蔡英文過去都會與大家分享自己的團年飯，雖然菜色與擺盤不一，但是有圖有真相，「台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠說謊話」。



台灣總統蔡英文在除夕夜於Facebook分享團年飯的照片，卻遭到台媒批評是「法國大餐」。（蔡英文Facebook）

蔡英文於Facebook分享團年飯的照片時留言稱，「除夕夜，分享自己家裏的 #年夜飯，已經是台灣過年的一部分。我也跟大家分享我的」。

有台媒以「蔡英文『法式年夜飯』4道御膳曝光」為題作報道，內容提及部分網友的評論，其中包括「有專職法廚真好」、「妳真的好喜歡法國餐耶，連年菜都是法式風格」、「你吃法國餐！我吃路邊攤」等。

蔡英文過去幾年的團年飯（點圖放大）：

台灣總統府發言人張惇涵透過新聞稿說明稱，有關有部分媒體、政治人物炒作蔡英文的團年飯是所謂法國大餐一事，蔡英文過去幾年以來，有機會就會跟大家分享自己的團年飯，一起互道新年恭喜。

張惇涵說，雖然菜色與擺盤不一，但是有圖有真相，不知特定媒體和政治人物刻意炒作目的為何，台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠說謊話。