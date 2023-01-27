蔡英文正式宣布　前副總統陳建仁任行政院長　鄭文燦有望接副閣揆

台灣前行政院長蘇貞昌農曆新年前向總統蔡英文總辭，蔡英文徵詢前副總統陳建仁接任行政院長意願，陳建仁同意後。1月27日上午10時蔡英文正式於台灣總統府召開記者會宣布，由陳建仁任行政院長組成新內閣，副閣揆則傳將由前桃園市長鄭文燦接任。



台媒報道指出，陳建仁在蔡英文面對面徵詢後，當即首肯接任新任閣揆，並稱「沒有推託的道理」，同意接下重擔，要以大局為重。

蔡英文表示，對新內閣有四大期許，包括「階段性盤整防疫措施」、「社會體系總檢討」、「持續提升國家基礎建設」與「持續推動六大核心關鍵產業」。

蔡英文也在記者會上，感謝蘇貞昌四年來的付出。她指出，每當面對重大決策時，蘇貞昌都是支持她的最大力量，這四年來蘇貞昌也是推動台灣進步的力量，總是化不可能為可能，其帶領的團隊就是「有政府、會做事」。

蔡英文指出，由陳建仁領導的新內閣將會是「溫暖、堅韌」的團隊。她期許新的內閣團隊在蘇貞昌打下的穩固基礎上，讓疫情過後的社會能夠穩定復甦。她也感謝陳建仁20年前在SARS疫情時挺身而出，「20年後在國家面臨挑戰時，再度挺身而出」。



台媒《聯合報》報道，對於陳建仁任行政院長、鄭文燦有望接下副院長一職。中廣董事長趙少康批評，陳建仁頂著學術光環大力鼓吹高端疫苗，讓高端股價一飛沖天，是「商業不倫」；而鄭文燦抄襲論文涉「學術不倫」，更偷抄中國大陸的論文，敵我不分罪加一等，是「政治不倫」。他批評，蔡英文推出一個難看的「不倫內閣」。