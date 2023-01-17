無罩散步｜台女老師凸點搭地鐵爆紅　遭揭與丈夫拍AV放上網被起訴

【無罩散步】YouTube頻道「崩壞的英文老師」以模仿日本無罩散步的「無罩搭北捷」等影片爆紅。



影片中在公共場所大膽激凸的「倪娜Nina」引發關注，黑歷史也遭起底，新竹地院去年10月一件妨害風化判決，「倪娜Nina」謝姓女子赫然被判刑2月。

倪娜在個人YouTube頻道上傳名為「台北捷運【ノーブラ散歩】台灣MRT初体験｜MRT Taipei 101 / World Trade Center Station」的影片讓她一夜爆紅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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判決指出，網名「倪娜Nina/崩壞的英文老師」與網名「艾瑪Emma/可愛又壞壞的學生妹」的兩名謝姓女子，連同Nina的丈夫彭姓男子、Emma的男友陳姓男子等4人，共同經營「FansOne」網路平台，販售色情影音賺錢。

2022年5月間，Nina與丈夫彭男在旅館拍攝裸露上身的性交影片，將片段加上「不要再撞了，要壞掉了」文字，放到推特（Twitter）宣傳，吸引網友加入「FansOne」會員，付費解鎖觀看完整影片。

Emma則在2月、3月、4月、5月、6月間，在新竹高鐵站陸橋、新竹市東區行人陸橋、桃園市夏夕夏景餐廳、新竹市宜得利家居、蔦屋書店、台中美術館、屏東縣琉球鄉海邊等處，拍攝7組在公共場所裸露胸部的照片，同樣放到Twitter吸引網友加入「FansOne」付費解鎖。

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警方網絡巡邏查獲Nina、Emma、彭男、陳男在Twitter張貼猥褻照片、影片，依公然猥褻、散布猥褻物品罪移送法辦。

4人在法庭上辯稱：「我們都是趁沒人注意時拍攝。」法官因此認定不構成公然猥褻罪，僅認定4人犯「以網際網路方法供人觀覽猥褻影像罪」，判決Nina、彭男各2月徒刑、可易科罰金6萬元（新台幣，下同），Emma、陳男各6月徒刑、可易科罰金18萬元。可上訴。

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