陳建仁公布新內閣名單：林右昌任內政部長　唐鳳留任數位發展部長

台灣總統蔡英文宣布，由前副總統陳建仁出任行政院長，接替早前請辭的蘇貞昌。周六（28日），陳建仁公布第2波17位內閣成員名單。新舊內閣交接預計在下周二（31日）進行。



第2波內閣成員名單包括內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、交通部長王國材、衛生福利部長薛瑞元、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、數位發展部長唐鳳。

還有國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬、客家委員會主任委員楊長鎮、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮。

陳建仁表示，他陸續徵詢相關部會首長人選，公布的第2波內閣成員名單，穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是此次組閣的原則，用人唯才、適才適所，延續過去蘇貞昌團隊的優秀政績，讓更多願意為台灣做事的人才，為台灣做事，為人民打拚。他又指，所有閣員將在這兩天就定位，待開工後就會正式宣布。