接任台灣行政院長　陳建仁：全力以赴為台灣未來發展打下堅實基礎

台灣前副總統陳建仁今日（31日）接任行政院長，率領新任總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦及政務首長，到總統府出席宣誓典禮。

他致詞時稱，行政院長將會是其人生最後一個公職，他將全力以赴，為台灣的長遠、未來發展打下堅實基礎。



陳建仁致詞時，特別感謝蘇貞昌在過去4年多的任期內穩定政局、勇敢施政、領導防疫，留下來的典範將刻劃在台灣每個角落，也是未來內閣運作的重要基礎。他又感謝蔡英文的信任與託付，在任期的最後將院長一職交給自己。

關於新內閣組成，陳建仁指出，此次為穩健銜接政務，留用部分蘇貞昌的內閣閣員，期待延續會做事團隊的優異政績，也擴大世代參與及合作，團隊中有老將，也有嶄新的中生代面孔，並倍增女性閣員比例；為貼近民意，也延攬五星級施政的縣市長地方政府成員加入新團隊。

關於施政方向，陳建仁指出，疫情後，民眾希望最快速度恢復繁榮，政府也要強化台灣在經濟社會建設上的堅韌，尤其要讓受薪階級、育兒家庭以及社會弱勢都得到溫暖照顧，民眾也不想看到朝野對立，整個社會需要團結奮鬥。

陳建仁召開臨時院會。（Facebook@陳建仁 Chen Chien-Jen）

他表示，自己會加快步伐推動當前迫切施政。除逐步盤整防疫措施，讓民眾生活正常化，也會協助這幾年因疫情遭衝擊的產業與民眾，並利用蘇貞昌內閣規劃的疫後特別條例來強化中小企業體質、完善農漁村基礎設施。

他又稱，面對全球經濟變局與通貨膨脹，台灣的照護體系要更周延，無論租屋、房貸、學貸壓力，或是掃毒、掃黑、反詐騙，行政團隊重點就是要減輕民眾負擔，安定民心，讓民眾受到溫暖照顧帶著自信微笑，在台灣前進步伐上，攜手同行並肩合作，「不僅要帶台灣走過難關，更要讓下一個10年更有面對挑戰的堅韌性與競爭力」。

陳建仁稱，行政院長將是其人生最後一個公職，他將全力以赴、沒有懸念，很多重要施政需要推動，大家沒有蹉跎空間、沒有得過且過的本錢，每天都要為台灣的長遠、未來發展打下堅實基礎。