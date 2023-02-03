港文化界人士移居台灣　鄧小樺宣布在台成立出版社「說香港故事」

台媒《聯合報》報道，近日台北國際書展上，香港作家鄧小2月2日宣布在台灣成立二○四六出版社，出版聚焦香港題材的書籍，讓更多香港人的故事被看見。二○四六出版社和2022年成立的一九四一出版社，一起開創港人在台成立出版社的潮流。



反修例運動後，許多香港文化界人士離開香港移居台灣。香港作家鄧小樺在主題廣場舉行講座《融合理性與感性，交換美好與感傷——香港作品在台灣出版》，講座宣布自己在台灣成立「二○四六出版社」，將聚焦香港題材文藝創作。

鄧小樺指出，二○四六聚焦出版「香港性格」的書，作者不限於香港人，台灣等華文作家作品都樂於出版。春山出版社總編輯莊瑞琳則提到，因許多香港作家移居台灣，台灣或許能成為新的香港研究基地。

莊瑞琳提到，香港出版自由受限以來，同樣使用中文繁體字、社會氛圍自由的台灣成為香港最大文化輸入地，未來台灣很可能是全球的香港文化研究重鎮。近年受俄烏戰爭影響的烏克蘭學者也到哈佛大學創立「烏克蘭研究中心」：「台灣是否能出現『香港中心』、『離散研究中心』？有賴學者們的持續努力。」

01直擊｜台北國際書展三大看點：香港文學、獨立出版、展位設計

創業作是港作家周蜜蜜回憶錄「亂世孤魂」

《聯合報》報道指，二○四六創業作是香港作家周蜜蜜回憶錄「亂世孤魂」，周蜜蜜先生羅海星是香港民主運動支持者，周蜜蜜的回憶錄以和羅海星的愛情為經緯，交織出中國知識分子動盪的半世紀。

周蜜蜜原定來台出席新書發表會，因膝傷無法成行。周蜜蜜透過視像連線表示，這本回憶綠曾洽詢香港大型出版社，對方坦承能不能出版「很難說」，建議她在台灣出版，輾轉聯絡上鄧小樺，很開心成為二○四六創業作。

鄧小樺指出，港人作品在台灣出版近年成為新現象，屢有作品及作者受獎項肯定，並有優秀銷量。

台媒報道指，她也提到，在這之前也有香港朋友做跟她同樣的事，但出版內容比較偏向政治論述、社會科學相關議題，她選擇要開一家文藝類型的出版社，是要用創作者的角度，以豐富的想像、情感及世界觀去成就作品，用現實以外的事去感動其他地方的人，讓他們進而理解香港。

2023年台北國際書展香港文學館、《字花》文學雜誌 · 香港文學出版、香港大學、香港中文大學、香港城市大學都有參展。

近年許多港人移居台灣開書店和成立出版社，香港銅鑼灣書店前店長林榮基在2019年赴台灣，以「工作居留」方式在台北重開銅鑼灣書店、端傳媒前總編輯、Matters平台創辦人張潔平與港學者梁啟智，在西門町開「飛地」書店，未來也有計劃投入出版。

▼ 2月1日，《香港01》記者實際走訪台北國際書展，書展從「撐香港」的政治氛圍抽離出來，更強調從學術和文學等軟性姿態，重新認識香港的繽紛樣貌。城大出版社特別設立「中國及香港研究專區」，主辦單位自2月2日至5日一連三天推出香港作家和作品對談活動，都令與會讀者印象深刻。 ▼

