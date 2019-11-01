2019台灣100大影響力網紅出爐　谷阿莫十甲不入　勇奪冠軍竟是他

「2019年台灣100大影響力網紅」榜單出爐，這是台灣首份Facebook、YouTube、Instagram跨平台調查，揭開百大網紅如何發揮影響力。

台灣的網路居民超過1860萬，在這個「人人都能成名15分鐘」的世界裡，總有群穿梭在社群平台間的素人，說出的言詞能改變你的想法。《數位時代》與行銷科技公司愛卡拉（iKala）合作，從旗下網紅媒合平台暨網紅搜尋引擎KOL Radar資料庫中評選出「2019年台灣100大影響力網紅」，這些人，就是網紅世代中影響力與明星匹敵的TOP 100。

親子、政治、科學……成功上榜的網紅賣點各有不同（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 2

《衛報》：他們是網路廣告界的明日之星

兩年前，在這一家英國權威媒體上，一篇探討網紅的文章以這樣的標題來形容這一群人；時至今年，手上握有《泰晤士報》、《太陽報》的新聞集團英國（News UK），甚至成立了一間專屬的網紅行銷公司「The Fifth」，種種跡象無非都直指，「傳統勢力」正在用實質行動，認可了這一股異軍突起「新興勢力」。

在台灣，各界吹起與網紅合作風潮

「你為什麼好好的日子不過，要去當市長？」「走頭無路啊，呵呵呵呵呵⋯⋯。」這是2018年九合一大選前夕，台北市長柯文哲在YouTube頻道《木曜4超玩》「一日市長幕僚」單元中，與主持人邰智源的對話。58分鐘的節目裡，「媒體」和「政界」的疆界被打開，邰智源愈是大膽問出對市長的好奇，柯文哲就愈是坦率地給出回答。

這支影片，截至目前觀看次數已超過1,430萬，成為2018年台灣最熱門的YouTube影片。

柯文哲是開啟台灣政界與網紅合作的第一人，前前後後攜手的創作者，已數不勝數。隨之而來擁抱這股新勢力的，是總統蔡英文。網紅經紀公司VS MEDIA透露，在2018年，台灣「公部門」為網紅砸下的廣告預算，相較前一年增長幅度高達123%。

「創作者近幾年在台灣的影響力顯而易見，公部門開始和他們的合作，就是最直接的證據。」VS MEDIA台灣總經理羅佩宜分析，創作者帶給觀眾的，往往是一種觀點、一種態度。當這樣的能力要轉移到政治人物身上，得要網紅先肯定了對方的政見或執政能力，才願意與之合作，就像是為政客蓋了一枚「認可章」，對於鐵粉有很大的影響力。

《木曜4超玩》的柯文哲影片觀看次數已逾1,430萬（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

網紅的另一層影響力，則是展現在他們的廣告變現能力。

在過去，一樣產品找一位明星代言，或許斥資50萬美元，可以觸及到「一大批」但「特性卻不夠明確」的粉絲，但如今若把這一筆預算「分散」給不同的網紅，雖然每一位網紅的粉絲量體遠不及明星，但他們夾帶不同明確的屬性，也讓品牌主能明確掌握受眾群是誰。

國外社群行銷平台Traackr透露，有72％品牌主現在會把很大比例的行銷預算，用於和網紅的合作上，因為他們與粉絲關係密切、黏著度高，可以在很大程度上影響粉絲的購買決策。

聚焦台灣，根據愛卡拉（iKala）觀察，在還沒過完的2019年，品牌廣告主在台灣網紅身上花費的預算，相較去年已成長足足兩倍。

「廣告已經從3.0『Social Ads（社群廣告）』，走到4.0『KOL Ads（網紅廣告）』世代。」愛卡拉共同創辦人鄭鎧尹指出，千篇一律的「數位廣告」讓人審美疲勞，據社群行銷公司We Are Social統計，今年在台灣安裝廣告攔截工具的人數占比位居全球第五高；半年後，這數字又上升了5%、高達57%。

可以見得，觀眾只喜歡有趣實用的「原生內容」，能夠破除過多美化、裝飾的行銷訊息，用貼近生活的語言，在社群平台說話的網紅，幾乎席捲了眾人的目光。

想當網紅，得夠誠實、夠自我、夠開放

早從網路開始普及以來，台灣陸續出現過無名小站、痞客邦等眾人耳熟能詳的部落格網站，以有趣的日誌、亮眼的照片，造就了不少擁有網路高人氣的「大紅人」。不過，真正開啟現在成熟「網紅紀元」的時間點，應該是YouTube在2016年開始大力扶持台灣創作者、定出明確的分潤機制後。

夠誠實、夠自我、心態夠開放，是網紅成功的要素。（YouTube@ 白癡公主）

如今台灣的網紅，到底有多少人？

在愛卡拉的網紅搜尋引擎KOL Radar上，台灣的網紅只要在Facebook、Instagram、YouTube任一平台，擁有逾1,000名粉絲，就會被納入資料庫。這數字在去年11月約1萬人，如今已高達1萬5,000人。

網紅作為一種職業選項的社會接受度漸漸提高，嚮往網紅世界的人也愈來愈多。舉例來說，VS MEDIA有一個粉絲破百萬的Facebook粉絲團，內容都是素人原創投稿，羅佩宜指出：「2018年投稿的人大概3,700個，今年竟然增加到5,100多人，他們都想做網紅！」

不過，VS MEDIA只從中挑選15%的作品曝光。「想做網紅，人格特質非常重要，沒有這個基礎，後面怎麼培養都沒有用，」羅佩宜表示，夠誠實、夠自我、心態夠開放，才是成功創作者的基本三要素。

隨著網紅的影響力不斷擴散，「藝人」和「網紅」之間也開始產生一些共同性：愈來愈多網紅漸漸走上大螢幕，當導演、當演員、當配音員。在「眼球中央電視台」擔任主播的視網膜，今年受邀出席54屆金鐘獎串場嘉賓，就是最好的例子；藝人傾注心力經營社群平台，占星專家唐綺陽從電視節目出道16年後，透過網路平台，成為無人不知的國師。

網紅是網路時代崛起的「新明星」，他們就像你身邊的朋友，不再如過往的「大明星」般遙不可及，也讓各式各樣的協作變得可能。不管是跟總統也好、你家隔壁的阿嬤也罷；好萊塢演員也好、鄉下老家的看門小黑狗也罷，只需要手握一台手機，打開鏡頭、登入Facebook、Instagram、YouTube，網紅正在打破框架，重建一個更豐富有趣的內容王國。

2019台灣100大影響力網紅名單（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

百大網紅近2成「不是人」？台灣網友原來愛看這些內容，榜單4現象解析

圖解FB、IG、 YT「個性」，百大網紅稱霸社群平台的4個關鍵是什麼？

人氣Top 10出爐！兒子比爸爸高出10萬票、國際美人衝刺進榜

【本文獲「數位時代」授權轉載。】