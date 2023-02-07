隋棠住豪宅擾鄰挨告　竟鬧對方「你們跟著早點起床」囂張對話曝光

42歲台灣女星隋棠2015年嫁給資深藝人賴佩霞的繼子Tony後，一連生下3個孩子，經常分享育兒點滴，形象良好。然而近來隋棠夫婦卻挨告，原因是有鄰居指控，她們去年（2022）搬到台北大直某社區後，經常放任3名子女在清晨及深夜奔跑嬉鬧，製造大量噪音，鄰居甚至必須看身心科、吃藥才能入睡，向對方溝通沒想到隋棠竟回：「你們就跟著早點起床囉！」讓鄰居忍無可忍決定提告。



據《鏡週刊》報導，住在隋棠家樓下的A先生表示，自己住家的社區戶數不多，環境頗為清幽，一直以來住戶水準都很高。去年7月隋棠夫婦狠砸上億台幣買下他們樓上的樓中樓後，友人還紛紛向A先生道賀說他成為大明星的鄰居，樓價或將水漲船高，沒想到這竟是惡夢的開始！

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A先生說隋棠夫婦去年帶著3個孩子、管家及外籍看護搬進去後，夫妻倆因工作經常不在，3名子女深夜和清晨6點多，都會在樓中樓的樓梯和地板奔跑、彈琴和嬉鬧，由於隋棠家樓梯是鏤空設計，加上屋齡近30年，這些舉動造成巨大「砰砰」聲響，讓A先生夫婦不得安寧，甚至得去看身心科門診、吃安眠藥才能入睡。

A太太表示自己某天遇到隋棠向對方反映，沒想到隋棠竟回：「這年齡的小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉！」之後A先生找上Tony溝通，他表示一開始Tony還算理性，雙方也互留Line聯繫，當時Tony掛保證會盡力要求孩子別在清晨與深夜發出聲響，噪音問題曾一度緩解，沒想到過沒多久又故態復萌。Tony甚至還曾當面鬧A太太：「Don't speak to me，speak to my lawyer！（別跟我講，去跟我律師說。）」

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不過Tony向週刊反控，A先生事後反過來騷擾他們，甚至曾在走廊咆嘯，嚇到隋棠和孩子，他揚言若A先生繼續騷擾，不排除採取進一步行動。

為維護自身權益，Ａ先生對隋棠夫婦提出民事告訴，案件去年1月底安排調解，A先生希望隋棠家能鋪設隔音墊，也願意負擔一半費用，但隋棠夫妻均未現身，找來一名沈姓友人出席，強調鋪隔音墊會「影響居家設計」無法接受。對此，A先生律師再向隋棠友人提議可將地墊型號、報價提供他們參考，但對方卻以工作忙碌為由推託，至今無回應。

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