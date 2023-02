隋棠住豪宅擾鄰挨告　竟鬧對方「你們跟著早點起床」囂張對話曝光

42歲台灣女星隋棠2015年嫁給資深藝人賴佩霞的繼子Tony後,一連生下3個孩子,經常分享育兒點滴,形象良好。然而近來隋棠夫婦卻挨告,原因是有鄰居指控,她們去年(2022)搬到台北大直某社區後,經常放任3名子女在清晨及深夜奔跑嬉鬧,製造大量噪音,鄰居甚至必須看身心科、吃藥才能入睡,向對方溝通沒想到隋棠竟回:「你們就跟著早點起床囉!」讓鄰居忍無可忍決定提告。



據《鏡週刊》報導,住在隋棠家樓下的A先生表示,自己住家的社區戶數不多,環境頗為清幽,一直以來住戶水準都很高。去年7月隋棠夫婦狠砸上億台幣買下他們樓上的樓中樓後,友人還紛紛向A先生道賀說他成為大明星的鄰居,樓價或將水漲船高,沒想到這竟是惡夢的開始!

A先生說隋棠夫婦去年帶著3個孩子、管家及外籍看護搬進去後,夫妻倆因工作經常不在,3名子女深夜和清晨6點多,都會在樓中樓的樓梯和地板奔跑、彈琴和嬉鬧,由於隋棠家樓梯是鏤空設計,加上屋齡近30年,這些舉動造成巨大「砰砰」聲響,讓A先生夫婦不得安寧,甚至得去看身心科門診、吃安眠藥才能入睡。

A太太表示自己某天遇到隋棠向對方反映,沒想到隋棠竟回:「這年齡的小孩很難約束,你們就跟著早點起床囉!」之後A先生找上Tony溝通,他表示一開始Tony還算理性,雙方也互留Line聯繫,當時Tony掛保證會盡力要求孩子別在清晨與深夜發出聲響,噪音問題曾一度緩解,沒想到過沒多久又故態復萌。Tony甚至還曾當面鬧A太太:「Don't speak to me,speak to my lawyer!(別跟我講,去跟我律師說。)」

不過Tony向週刊反控,A先生事後反過來騷擾他們,甚至曾在走廊咆嘯,嚇到隋棠和孩子,他揚言若A先生繼續騷擾,不排除採取進一步行動。

為維護自身權益,A先生對隋棠夫婦提出民事告訴,案件去年1月底安排調解,A先生希望隋棠家能鋪設隔音墊,也願意負擔一半費用,但隋棠夫妻均未現身,找來一名沈姓友人出席,強調鋪隔音墊會「影響居家設計」無法接受。對此,A先生律師再向隋棠友人提議可將地墊型號、報價提供他們參考,但對方卻以工作忙碌為由推託,至今無回應。

