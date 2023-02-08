學位丟怕了！民進黨員未來登記參選總統及立委須授權查證論文

2022年台灣地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，民進黨中執會今（8）日通過要求，未來黨內總統、立委登記初選，參選人需簽署「學位論文學術倫理聲明書」，同意授權民進黨審查小組進行相似度比對，或向學校、相關機關進行查證。



台灣崇尚精英教育，論文與學位成色成為影響選情的焦點。去年台灣地方選舉，前新竹市長林智堅論文遭判抄襲，後被兩校撤銷兩項碩士學位事件，被指為影響選情因素之一。選後，前桃園市長、現台灣行政院副院長鄭文燦、基隆市立委蔡適應也因論文涉及抄襲，先後被撤銷碩士與博士學位，重創民進黨政黨形象。

前新竹市長林智堅去年在參選桃園市長期間，遭台大認定論文抄襲，隨後宣佈退出選舉。（TVBS新聞網授權使用）

民進黨8日召開中執會並通過提案指出，由於2022年地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及黨形象，擬定「學位論文學術倫理聲明書」，由黨擬參選提名的候選人具名簽署，以昭社會公信，同時強化黨內提名審核的把關機制。

民進黨主席賴清德表示，民進黨身為執政黨願意作為政治的表率，率先提出機制，解決黨內參政者涉及的學倫問題，這個機制也在今日中執會順利通過。這秉持3個精神，包括誠信原則、公平公正、希望取得社會的支持。