影片瘋傳｜學生累極坐關愛座遭大媽狂罵到崩潰　被逼當眾下跪求饒

關愛座經常引發紛爭，日前台灣有一名學生因為比賽相當疲憊，搭台鐵時就坐在無人的關愛座（台稱博愛座）上休息，結果卻莫名遭到一名大嬸無理大罵，甚至逼他當場下跪，影片曝光後也掀起討論，有網友氣炸直呼：「倚老賣老真可悲！」



7日一名網友在Facebook「爆料公社公開版」上發文，發文者在貼文開頭就氣憤指出：「誰家的奶奶這麼丟臉，逼得孩子們跟妳下跪？」

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發文者表示這宗誇張事件發生在5日晚間，一群高中生晚上9時從台北上車，兩天比賽睡不到十小時，便在客滿的狀態下坐在無人的關愛座稍微補眠。

沒想到，一名大嬸在桃園市內壢站上車之後，馬上開口要求學生讓座，說沒家教又口出惡言，就算學生讓座了，大嬸還是不停碎唸，甚至用雜物佔據另外一個關愛座空位，並要求學生下跪拜託她安靜。

而讓座的學生被吵整路，再加上精神狀態實在太累，只好當場跪在地上，拜託大嬸：「我很想睡，可以不要再吵了嗎？」

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大嬸居然還不罷休，有人拿出手機拍攝求證，她竟然強迫要看手機內容，當旁邊乘客開口出來聲援學生，大嬸還不認為自己有錯，持續回嘴大聲碎念，連列車長都到場處理。

對此，發文者在貼文的最後無奈表示:「為老不尊的人很多，但關愛座不是健康老人的專利，每個人都有需求……孩子都讓座了，有必要一直罵到孩子下跪，妳才要閉嘴嗎？」

貼文曝光後也掀起討論，不少網友紛紛表示，「提告公然侮辱，絕不和解」、「倚老賣老真可悲」、「關愛座真的是很廢的東西」、「好不要臉的老阿嬤」、「還有力氣吵架，那還需要關愛座嗎？」、「支持廢除關愛座」、「不是所有老人都值得尊重，為老不尊」、「我可以體諒老人家，但是千萬不要倚老賣老，這種最討人厭」、「為什麼要向這種人下跪？好人繞道、壞人就橫行」。

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