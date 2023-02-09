台灣室內免戴口罩2月20日起實施！剩下公共運輸、醫療場所未放寬

台灣中央流行疫情指揮中心（下稱：台疫情指揮中心）今日（9日）宣布自2月20日起實施室內口罩放寬政策，只剩醫療場所、公共運輸等指定場所強制配戴口罩；但校園室內要脫口罩則要等到3月6日才上路。



台疫情指揮中心指出，考量高危險場所傳染風險，指揮中心仍列表規定「醫療照護機構」和「公共運輸等場所及特殊運具」須強制戴口罩，除車廂、船舶、航空器和場站之外，在救護車和復康巴士上也須戴口罩，但在這些規定須強制戴口罩場所，如需飲食、拍照則可拿下。

各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依台灣教育部及衛福部規劃，開學後先加强相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室内脫口罩。

《聯合報》報道指出，台灣中央流行疫情指揮中心自2020年12月1日宣布秋冬專案，要求室內八大類場所戴口罩，至今已經801日，2月9日終於迎來室內口罩解封的訊號。

台疫情指揮中心也提醒，若有發燒或呼吸道症狀，年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者密切接觸時，也都建議戴口罩。

台灣仍未開放香港、澳門旅客自由行

值得關注的是，11月初，台灣陸委會宣布調整港澳人士入境措施港澳人士可以旅行團（5到40人）方式往台觀光，停留最多15天。但不少港人仍希望以自由行方式赴台旅遊，時至今日港澳人士赴台自由行尚未開放。

陸委會副主委邱垂出席公開活動時，曾透露港人赴台自由行是政策目標，正在研議中，會全力推動。