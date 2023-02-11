台灣成美國旗子？曹興誠：把美國當關公，把日本當媽祖能嚇阻大陸

聯電創辦人曹興誠在FB發文稱，台灣近日有些人主張，不要做美國的棋子，他覺得這句話十分「天真」，他指出，台灣百姓最聰明的選擇，就是把美國視為關公，把日本視為媽祖，與美日這兩尊台灣的守護神團結合作，曹興誠認為這樣可以讓大陸攻台的可能性減到最低。



曹興誠發文稱，十幾年前，擔任過台灣行政院長和參謀總長的郝柏村在世時，自己曾經請教過他兩岸情勢。郝柏村表示，兩岸局勢，美國起碼佔有五成以上的主導權；中國大陸最多不會超過四成，台灣自己的主導權則不到一成。

他表示，有人說不要變成美國棋子，意思是要台灣在美國和中國大陸之間保持中立。甚至有人主張，「要把台灣變成瑞士」，成為永遠的中立國。曹興誠認為，這種論調欠缺常識，而且非常危險。

曹興誠日前宣布放棄新加坡國籍，並展示他拿到中華民國身分證，表示他是真正的台灣人。（聯合報）

曹興誠指出，台灣的情況和瑞士截然相反。因為台灣是西太平洋的交通樞紐，海洋戰略地位無比重要。16世紀中葉開始，葡萄牙、西班牙、荷蘭、明鄭、滿清及日本前來佔領或經營。

他表示，美國作為太平洋海上第一強權，維持第一島鏈完整，台海通航無阻，是其國家重大戰略利益；日本也是如此，日本前安倍首相才會說出，「台灣有事，就是日本有事」。

曹興誠指出，台灣百姓最聰明的選擇，就是把美國視為關公，把日本視為媽祖；他寫道，「與美、日這兩尊台灣的守護神團結合作，一起嚇阻中共冒險。如此則可以把中共可能犯台的災害減至最低。」

曹興誠也強調，現在有炒作「台灣是美國棋子」的說法，就是希望降低台灣民眾對美國的好感，進而減少台灣與美國的合作。這是典型的挑撥離間和「小鬼」行為。

曹興誠10億新台幣稱要訓練神射手和黑熊勇士

在聯電前董事長曹興誠（左二）贊助下，台灣「黑熊學院」創辦人沈伯洋（右二）表示，目標要讓20萬人出來上實體課程，並加開線上課程，持續達成三年內訓練出300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。（Facebook／黑熊學院）

去年（2022年）9月，前聯電董事長曹興誠召開國際記者會宣布，將投入10億元（新台幣，下同），目標是訓練出30萬名平民神射手和在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，他指出「可以和國軍戰士配合，並組成沒有漏洞的全民防衛」。