遊台注意｜當地疫情持續緩和 今増2萬宗本土個案 較上周減一成
撰文：朱加樟
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台灣正式宣布2月20日（下周一）上午9時起開放港澳人士自由行赴台旅遊，同步開放網絡申請簽證，不少欲赴當地自由行的香港市民關注當地近日的新冠肺炎疫情。
台灣疫情近日持續緩和，今日（14日）新增20116宗本土個案，較上周二（7日）少近3000宗，減少約12.5%；另新增36宗本土病例死亡個案及106宗中重症個案。
據台媒《聯合報》報道，台灣中央流行疫情指揮中心指，今日新增36宗本土病例死亡個案，為22宗男性、14宗女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中35宗具慢性病史、23宗未接種3劑以上疫苗。
指揮中心昨日（13日）稱，現行輕症確診者隔離措施「5+Ｎ」將改為「0+Ｎ」，也就是不用強制隔離，調整時間點為疫情下降或維持低度流行。確診者通報定義修正方面，正加緊腳步，朝只通報重症方向進行。
指揮中心昨日公布最新確診者病毒定序報告，上周定序82宗個案，本土病例定序方面，BA.2.75驗出33宗，佔比六成，連續三周為主流病毒株。其次為BA.5變異株14宗，佔二成五；BQ.1有8宗，佔比一成五。
1. 台灣何時開放港澳人士自由行?
台灣陸委會宣布2月20日起開放港澳人士自由行，此前港澳人士僅能以團體旅遊形式訪問台灣。
2. 入境台灣後要進行強制檢測嗎？ 入境防疫規定是怎麼樣的？
入境台灣後不需要進行強制檢測。目前入境人員不需居家檢疫，改採7天自主防疫。
3. 需要戴口罩嗎？
《香港01》向台灣官方查詢，雖然台灣宣布在2月20日起室內不強制戴口罩，但是由於入境旅客需接受「0+7」自主防疫規定，故在這段期間外出需全程配戴口罩。