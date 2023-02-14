遊台注意｜當地疫情持續緩和　今増2萬宗本土個案　較上周減一成

台灣正式宣布2月20日（下周一）上午9時起開放港澳人士自由行赴台旅遊，同步開放網絡申請簽證，不少欲赴當地自由行的香港市民關注當地近日的新冠肺炎疫情。



台灣疫情近日持續緩和，今日（14日）新增20116宗本土個案，較上周二（7日）少近3000宗，減少約12.5%；另新增36宗本土病例死亡個案及106宗中重症個案。



據台媒《聯合報》報道，台灣中央流行疫情指揮中心指，今日新增36宗本土病例死亡個案，為22宗男性、14宗女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中35宗具慢性病史、23宗未接種3劑以上疫苗。

指揮中心昨日（13日）稱，現行輕症確診者隔離措施「5+Ｎ」將改為「0+Ｎ」，也就是不用強制隔離，調整時間點為疫情下降或維持低度流行。確診者通報定義修正方面，正加緊腳步，朝只通報重症方向進行。

指揮中心昨日公布最新確診者病毒定序報告，上周定序82宗個案，本土病例定序方面，BA.2.75驗出33宗，佔比六成，連續三周為主流病毒株。其次為BA.5變異株14宗，佔二成五；BQ.1有8宗，佔比一成五。