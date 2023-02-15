是人體結石？星雲大師舍利子引專家熱議　骨科權威稱病患體內常見

佛光山開山宗長星雲大師2月5日離世，13日舉辦的圓寂讚頌典禮結束後，遺體被送到台南大仙寺荼毘（火化）。佛光山14日發文稱，星雲大師有「多到難以計數」的舍利子，引發全台熱議。



民間不少聲音認為舍利子其實是體內的結石，台灣多名醫學專家也紛紛發表意見，有骨科權威專家稱光滑圓球體在骨科手術上相當常見，也有醫生貼出各種人體結石的照片，反駁有說法稱舍利子來自人體結石的說法。



星雲大師荼毘(火葬)後燒出大量舍利子：

台媒《民視新聞網》指，科學角度來看，舍利是由人的屍體經高溫火化後產生的。將遺骨在溫度攝氏600到1,600度之間進行低溫焚燒，骨頭內的碳酸鈣便有機會與人生前攝取的多種鹽類結合，燒結出漂亮的陶瓷狀結晶，即是舍利子。報道指出，但這個發生在高僧身上的現象，至今依然帶有宗教神秘色彩。

星雲醫療團：星雲沒有結石問題

台媒《聯合報》報道指，星雲醫療團成員、高雄長庚醫院腎臟科權威吳建興表示，星雲生前做過電腦斷層掃描，膀胱、腎臟等器官沒有結石問題，也沒發現組織鈣化等狀況，「這些舍利子應該不是他身體本來就有的」。關於星雲舍利子一事，他無法亂猜或解釋，但醫療團照顧星雲多年，很確定他沒有結石問題。

2月13日舉行星雲大師圓寂頌讚典禮，逾5萬信眾前來送他最後一程：

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骨科權威：骨頭裏常藏有類似物體

台灣新光醫院院長、骨科權威侯勝茂則表示，他昨天（14日）替一名退化性關節炎的病患置換人工關節，就在關節積水處發現一顆白色的光滑圓球體，可能就是骨刺掉落下來而生，這在骨科手術上相當常見；尤其患者更是年屆70餘歲的長者，他也向患者開玩笑說：「要是留在身體久一點，可能就是舍利子了。」

侯勝茂稱，他不清楚舍利子如何形成，目前有一說是膽囊結石，但退化性關節炎病患的關節裏面，確實常常出現光滑的「圓球體」，推估大多是骨刺掉落，因此在關節積水處不斷滑磨，令骨刺變得愈來愈圓滑，骨頭裏面常常藏有類似的物體，但若在關節處就會產生疼痛、病變，在做手術的過程中務必要取出。

專家：舍利子與結石差異甚大

台灣澄清醫院中港分院胸腔外科主治醫生杜承哲在Facebook貼出各種人體結石的照片，表示「直接把舍利子當成結石的來源，這個推論成立機率不高，過於武斷」。

對於星雲的舍利子，杜承哲認為，一開始看就知道差異甚大，很多結石細碎而不規則，遭到高溫可能更是會被破壞掉。

那會不會是結石經過高溫反而變成舍利子的樣子呢？杜承哲認為很難，很多結石結構沒有想像中堅固，例如膽囊的色素結石粉粉的，有時可以捏碎；如果高溫後形成渾圓陶瓷狀結晶體，應該還是跟火化的溫度、過程更為相關。

杜承哲又認為可以分析舍利子的成分，即使礦物在高溫下發生質變，但應該還是有某些跡象可以證明跟哪種結石成分較為相關。

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