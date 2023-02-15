疫情後首例！上海台辦副主任將訪台參觀台灣燈會

台北市政府日前向陸委會提出專案申請，邀請上海市台辦副主任等人赴台參加「台灣燈會」，並進行市政交流。對此，台灣陸委會15日表示，在台北市政府表達相關規劃充分配合政府政策及法令規範，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，經主管機關整體評估，同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境訪台。



台媒《聯合報》報道，該團由上海市台辦副主任李曉東帶隊，至台北參訪此次參加台灣燈會的「儂好上海」花燈。

陸委會指出，目前台灣尚未開放中國大陸人士旅台專業交流，相關人員訪台須符合專案申請規定，「近期台北市政府就本案洽詢本會意見，本會就所涉政策法規等注意事項與市府充分溝通協調，由相關機關會同評估檢視，認為該交流規劃符合專案申請要件，並經中央流行疫情指揮中心審核許可。」

陸委會提到，該團行程安排以參觀燈會及市政交流為主，相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明，「陸委會也已提醒做好維安處理，及要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。」

陸委會強調，任何交流互動應基於理性平等、相互尊重；政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流，「希望本案在中央與地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。政府後續也將妥慎評估逐步恢復兩岸人員與交通往來，並加強各項交流的安全管理機制，以維護台灣最大利益。」

台北市政府則表示，上海市訪問團一行六人訂於2月18日至20日抵台參加「2023台灣燈會在台北」相關活動及參訪台北市市政建設。北市府稱，邀請上海市代表團訪台參加燈會相關活動及參訪市政建設，「是依照過往慣例邀請，自2016年起，上海市每年都參與台北燈節活動，已連續7年設展花燈，只有過去3年因受新冠疫情影響，只設展而沒有代表團來訪」。

星雲大師2月5日離世，享耆壽96歲，國台辦主任宋濤2月10日向佛光山宗務委員會發唁函表示深感痛惜，並謹致深切悼念。（微博＠每天讀點正能量）

本週稍早，相應佛光山開山宗師星雲大師圓寂，陸委會稱已許可120位大陸人士入境弔唁，惟12位國台辦與統戰部門官員被以「希望國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會」為由，以致包括國台辦副主任龍明彪、交流局長黃文濤，及宗教局、中國佛教協會、江蘇省等共38人弔唁團2月11日在北京首都機場出發前打道回府，全團改至江蘇大覺寺進行弔唁，民進黨政府挨批錯失兩岸一次和解與接觸機會。