瘋傳「全裸台女」情人節街頭求與路人接吻 網民：玩抖音走火入魔
撰文：聯合新聞網
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在這網絡直播平台大爆發時代，創造了不少直播主播或網紅，他們為了「吸睛」常會做出一些異於常人的行為，以博取流量關注。
日前有一名台灣網友分享一張照片，見一位女孩頂著12°C低溫，「光著身子」向過往行人索吻，引發網友熱議。
仔細看可發現女子其實穿着肉色緊身泳衣 惟仍不足以禦寒（點圖了解更多）：
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有一名網友在Facebook社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，情人節晚上在台北信義區101附近，靠近莊敬路四四南村台北燈會區的人行道上，偶遇一位敬業直播主，見她在12°C低溫下幾乎脫光身子，站在路邊唱著歌向過往行人索吻。
發文者透露，這位女孩胸前掛牌「Kiss Me」，雖然有穿肉色連體泳衣，但遮掩密實度不夠，加上寒流來襲當晚台北氣溫僅12°C，發文者還表示，穿著厚外套無所事事滿街穿梭的路人，慚愧都來不及，怎好意思去抱她，只能「在心裡給了深深擁抱」。
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照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「哇！這麼冷，勇敢」、「冷爆我的天」、「我需要地址，為了給她送件衣服」、「穿泳裝唱歌很有勇氣」、「可能在直播衝人氣」、「想紅而已，就那麼簡單」、「後面看板已表示對她的欽佩，好丘！」
但也有不少網友不以為然表示「病毒分享？」、「腦子進水了」、「我會笑死，奇行種」、「抱緊？這可以報警了吧」、「看到奇行種還不快跑，是想被吞了？」、「這個行為，光想就覺得怪，到底為什麼一定要脫衣服」、「抖音玩到走火入魔」。
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