日本東京罕見電車停擺　肇因竟是一對男女　被發現時正在半裸親熱

日本東京9月16日上班繁忙時段傳出重大的誤點狀況，造成多班列車受到影響。



而經過網友們的即時調查，發現造成這起誤點的兇手，竟然是有兩位疑似酒醉的外國人，在列車行駛區段間玩起了「捉迷藏」，才導致多班列車因安全問題停駛。

多次走進火車軌大玩捉迷藏 被發現時還在半裸親熱（點擊放大瀏覽）：

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根據日本網站「まとめ部」整理的目擊者情報，首先在東京的埼京線澀谷至新宿站的區間，有兩名外國的金髮男女走進了軌道中。他們隨後被站務員及警方發現，兩人便一邊笑一邊跑給警察追。其中女子疑似攜帶着酒瓶，還邊跑邊喝。到了上午七點半左右，站方一時跟丟了兩名外國人，廣播則告知搜索仍在持續中。

後來，有人發現這兩位男女藏在雜草堆中親吻，男方還呈上身半裸的狀態。到了7點40分，因判定兩人應該不在軌道內，電車站方進行安全確認，準備恢復行駛。然而後來又傳出兩人再度闖入鐵軌的消息，使得運作只能暫停。直到7點50分，才確定抓到了其中一人，並且在8點過後電車恢復行駛。

由於整起事件發生在上班日的尖峰時段，電車停駛讓許多乘客被困在月台上動彈不得，社群網站上也出現許多月台爆滿的畫面，而在電車內的乘客也因為停駛，只能持續在車上等候。兩名男女的脫序行為，卻造成了東京少有的嚴重誤點，令人看了直搖頭。

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