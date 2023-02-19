台灣兩軍人網售改造手槍彈藥被捕　空軍司令部：軍方械彈無短少

台灣空軍兩名士兵涉嫌私自改造槍彈並在網上販售。2月17日深夜，警方趁兩人外出交易時在高速公路清水休息區圍捕，當場起獲一把改造手槍、子彈及空包彈等。

台北市警方介入調查，案件將依違反槍砲彈藥管理條例偵辦。



《聯合報》報道，現役軍人劉姓、賴姓男子在網路聊天室炫耀有槍械，17日晚與網友相約在國道台中清水休息站交易，遭警方當場拘捕。

警方獲報，有暱稱「Ｕ」的網友在網路聊天室內留言，聲稱持有槍械，有網友私訊「Ｕ」要求傳送照片查看，甚至透過視像檢視，結果證實對方果然持有槍枝。警方調查鎖定賴姓男子涉案，研判賴男欲兜售槍枝賺取價差牟利，暗中跟監蒐證。

警方查扣一把改造手槍、多枚子彈及一批槍支零件。（聯合報）

據查，劉男及賴男為新竹空軍基地士兵，屬同一聯隊。17日晚兩人駕車到國道清水休息站，準備與買家交易，準備下車時遭埋伏的警員壓制。警方當場查獲一把改造手槍、18枚子彈、50枚空包彈、手槍零件一批。

據介紹，改造手槍是仿比利時製FXV-九手槍，原15發彈匣改裝成20發長形彈匣，擴增火力。兩人辯稱手槍是向不知名人士網購，否認販賣槍枝；由於多出一批手槍零件，警方不排除另有共犯。

台灣空軍司令部表示，本屬某聯隊劉姓上兵及賴姓一兵於休假期間於網路購買改造手槍及彈藥，並再次上網販售欲賺取價差遭警查獲，全案由士林分局偵辦，並移送台中地檢署複訊。相關單位已全面完成械彈特別清查，證實軍方械彈並無缺件短少。