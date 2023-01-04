陸軍機抵台上空僅3分鐘 　台空軍退將：台軍起飛要6分鐘應變不及

元旦當日（1月1日），台灣軍方公布2022年至2023年「跨年」台海周邊動態，共偵獲24架次大陸解放軍軍機，其中12架次穿越海峽中線後，首度迫近至桃竹外海24浬鄰接區上空。《聯合報》報道，台灣北部導彈基地首次響起警報。

台灣前空軍副司令張延廷接受台媒聯訪時指出，解放軍軍機從鄰接區飛到台灣上空只要3分鐘，但台軍軍機緊急起飛需時6分鐘，根本沒有足夠的應變時間。



台灣「國防部」通報，2022年12月31日上午6時至2023年1月1日上午6時止，共偵獲24架次大陸解放軍軍機，其中12架次穿越海峽中線，3架次侵擾西南防空識別區（ADIZ）；台海周邊空域活動示意圖顯示，4架次殲11戰機、4架次殲10戰機，疑接近桃園和新竹外海24浬鄰接區以外空域。

解放軍進入台海周邊海、空域活動示意圖。（台灣國防部）

張延廷指出，解放軍軍機將重點指向北部，而且接近臨接區，認為解放軍已知台灣軍方在北部的部署缺陷，就是「有彈無機」。

他介紹，宜蘭、基隆、台北市、新北市、桃園市都沒有戰機進駐，只有防空導彈，而防空導彈在複雜的電子環境下是無法發揮功能。由於解放軍軍機僅在台海周邊活動，「只擾台不攻台所有防空飛彈是沒有效的」，並指出台灣不應該早早就亮出「不開第一槍，不發第一彈」的底牌。

張延廷警告，解放軍軍機飛到距離台灣只有24浬，到台灣陸地上空不到3分鐘，但台灣空軍的緊急起飛時間，IDF經國號戰機要5分鐘、幻影和F-16戰機要6分鐘，根本沒有足夠的應變時間，「你根本還沒有緊急起飛他就已經到達台灣上空。因為飛行員起飛要進入座艙、啟動發動機、滑行進入跑道再起飛都已經是6分鐘之後的事情。還有爬升到固定的空域要5分鐘，加起來要11分鐘，根本應變不及」。

他又預估，解放軍軍機今年擾台次數將不減反增，且會更接近台灣，「去年是跨越中線為常態，我判斷2023年可能到達我們的鄰接區，我們的領海上空，今年會突破。他是從量變到達一定數量就會質變，質變的話就會更接近台灣本島」。