「開戰也打不贏！」　台灣高中生如何表達拒當「炮灰」的心聲？

台灣甫度過長達十天的春節假期，年節期間政治紛擾並未停歇。台灣前副總統陳建仁銜命組織新內閣，涉及兩岸和安全防務閣員名單頗受關注。除此之外，蔡英文去（2022）年底宣布將兵役由四個月延長至一年，加上美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出可能在今（2023）年春天訪台，台海距離戰爭危機有多遠，更引起社會普遍憂慮。



年節前夕，「台灣民意基金會」於1月17日釋出最新民調，其中顯示有49.5%台灣受訪民眾不滿意蔡英文處理兩岸關係的表現；然而，同時有高達72.7%受訪者支持蔡英文將兵役延長至一年之政策。兩相對照，基本可看出台灣民意在總體上對兩岸問題的矛盾心態，既希望當政者處理好兩岸關係，又擔憂於台海軍事形勢，主張趨嚴的防務政策。

拒絕淪為「炮灰」的一代

許多台灣輿論認為，在2024年總統大選選票考量下，促使蔡英文政府將一年兵役召集對象設定在2005年（94年）後出生的役男。首當其衝的，莫過於現就讀於高中階段的男性學生。近期，台灣一個網路節目，上街訪問了台灣高中學生的真實反應，看他們對於兵役延長和台海戰爭的想法，經台媒中天新聞傳載後，上傳四天觀看次數已有23萬之多。

以政治街頭民調為經營主題的台灣YouTuber「木炭Charcoal ́・ω・`」，日前上傳一部在台中一中商圈附近的街訪影片。其訪問了50位台灣高中學生，有38位表達不支持兵役延長一年，僅有12位表示支持該政策，與民進黨政府塑造出的社會氛圍，以及「台灣民意基金會」民調結果，均呈現出截然不同的印象。

受訪台灣高中生多半流露出兵役延長「受災戶」的態度，其中多數人反對兵役延長的理由，不只在於他們是「當事者」的立場，還包括了認為當兵是在浪費時間與人生、影響升學就業時程、政策倉促上路且缺乏配套等等。至於少數支持兵役延長的高中受訪者，則認為當兵可以增加人生經驗，也是應盡的基本義務。

其中一位受訪學生，更是把宣洩矛頭對準台灣檯面上親近綠營的政治人物，批評「太陽花學運」大將、民進黨前副秘書長林飛帆當「替代役」，而立法委員林昶佐「免役」，怒嗆「（他們）只會在那裏叫我們當兵多當一年」。這段對話也被截圖下來，流傳於台灣不少的網路群組或社團。

台灣一位即將面臨一年兵役的高中男學生怒嗆，檯面上的一些政治人物也都沒當兵，「林昶佐、林飛帆只會在那邊叫我們去當一年兵，自己去當替代役，有夠可悲」。（YouTube／木炭Charcoal ́・ω・`影片截圖）

當訪問者問及對於台海戰爭的感受時，這群或將背負奔向戰場壓力的高中受訪群體，反應更是直白和直接。多數人對於上戰場的想像都有所遲疑，多位受訪者表示，就算延長兵役，一旦開戰也打不贏（解放軍）；還有受訪者表明若發生戰爭，將會投降或者逃走。

有趣的是，在此之前，該YouTuber另發布了一部於台中草悟道商圈，街訪台灣一般社會人士對延長兵役的看法，在50位受訪者之中，有34位支持該項政策，16位反對。儘管多數受訪者認同兵役延長，但不少人仍強調受訓質量的問題，也有人表達當兵「沒有意義」、「為誰而戰」的困惑；更有一位男士表明，「解放軍的意念在於維護領土完整，台灣的意念是什麼？」還有一位長者強調，相較於強化軍事，台灣執政者應該把更多資源放在解決年輕人住房、生育等難題。

年輕世代不同的兩岸認知

事實上，此前《香港01》記者在台灣訪問了一位不具名的高中教師，他在校園中看到了蔡英文政府如何貫徹美國對台灣「全民皆兵」的「寄望」。這位教師說，學校教官不斷慫恿學生報考軍校，或者鼓吹成績不佳的學生提早入營服役，「實話說，這些畫面讓我非常憤怒！」

當報道刊出後，一位新北市某高職的年輕教師，也聯繫上了《香港01》記者。在他眼中，這一群技職體系出身的孩子，「仇中」意識沒有前面世代來得強烈，由於慣常使用抖音（TikTok）、小紅書等手機APP，他們看到的中國大陸，比起父母或台灣新聞的影響更深，「相反，他們更希望兩岸之間有更多交流，放下衝突」，「所以當家人說大陸落後，沒自由又不安全時，他們根本沒放在心上。」

2022年3月12日蔡英文視察台軍206旅新式教召部隊。（台總統府）

在兵源動員方面，這位台灣高職教師告訴《香港01》記者，有校外的教官進到學校裏面宣導，主軸放在宣傳現在台灣當兵的福利有多好云云。該名教師觀察，其學生對於台灣政府加大軍隊招募力道之舉，多數學生是沒有興趣的，「他們覺得兩岸會打起來，傻瓜才會簽志願役。」

換句話說，無論是專業民調機構的調查，或是YouTuber街頭訪問，還是高中、高職教師看到的校園景象，台灣人對於「戰爭」的感受，可說不再是遙不可及的想像，不過不同的年紀和社會位置，卻又有着完全不同的應對和理解方式。真正的關鍵在於台灣的年輕世代，他們早已取代「太陽花世代」成為台灣青年主體，有着一套屬於自身對兩岸、對大陸、對戰爭的認知和體會方式，絕非一張「投降主義」或「失敗主義」的標籤便可以簡單概括。

蔡英文政府以及藍綠等陣營有意角逐2024大位的選將都應該意識到，不管是主張「和平保台」還是「台灣非強國棋子」，最重要的還是要找回「台灣人」主體性，一方面應拒絕美國把台灣視為「烏克蘭第二」的圖謀，另一方面也需要引領台灣面對北京統一進程並開創新局。當台灣高中生都能察覺到不願淪為「炮灰」時，台灣執政者更應該彎腰傾聽社會不同世代、不同群體正在發出的和平呼聲。