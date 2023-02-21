台灣三讀通過疫後特別條例　將全民派發6000元新台幣現金

台灣立法院會周二（21日）三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規劃普發6000元（新台幣．下同，約1547港元）現金，大眾可通過ATM機直接領現鈔。



條例規範超徵稅收中的3800億元，用於10類項目，除普發現金外，還包括挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司；減輕居住負擔及提高居住品質；擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；推動產業及中小企業升級轉型；加速擴大吸引國際觀光客；強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；減輕就學貸款人的負擔；擴大藝文消費及振興藝文產業。

另外，依條例規定自政府領取的現金、補貼、補助及其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。後續行政院會將特別預算案送請立法院審議，經三讀通過後始得動支相關預算。

至於普發現金的管道，當局將採漸進式多管道發放，分別為線上申請後直接入帳、ATM領現鈔及郵局臨櫃領取等方式，以達分流效果。金管會表示，將有12家金融機構、共24922台ATM配合政策，該局已請各銀行備置充分、專責客服人力及因應措施。