清華教授籲派錢保消費：60億給上海弱勢家庭兜底　網民反應兩極

昨日（14日），2022年清華五道口首席經濟學家論壇召開，清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵呼籲疫情下要保消費，以保未來居民好幾年的消費信心和健康，並呼籲向中低收入人群直接發現金。

他建議上海派發現金共60億（人民幣．下同），給上海4口家庭中收入最低的10%家庭，每個家庭派發1萬元現金補助。



內地媒體《時間財經》報道，內地疫情讓消費下降，百姓收入下降，部分中高收入人群相對有儲蓄做後盾，而中低收入人群的儲蓄相對不足，工作又因為疫情影響而收入下降。李稻葵建議，應該給這些中低收入人群直接發現金。

疫情期間，上海有「蔬菜之爭」、「糧油之爭」、「廁紙之爭」、「救護車之爭」等問題。（美聯社）

他表示，中國作為和諧社會，追求共同富裕，應該給予這部分人群基本關懷。他也擔心，收入下降導致的消費下降有歷史的慣性，希望政府派錢保居民的消費信心。他的團隊研究發現，今天消費下降1%，未來七八年都會下降，會有心理的陰影。

他認為，經歷過「三年自然災害」的人即便收入比較高的也不敢消費，這直接影響了他們的生活水平的提高，也直接傷害了他們的健康。

要防止當下因疫情肆虐給中低收入人群帶來長期的消費上的陰影，他認為最好的辦法就是給予他們一部分的收入支持，讓他們體驗到社會溫暖，未來的生活中也不至於過分的節儉，這樣對生命健康也不利。

2022年4月份，全國居民消費價格同比上漲2.1% 。其中，城市上漲2.2% ，農村上漲2.0% ；食品價格上漲1.9% ，非食品價格上漲2.2% ；消費品價格上漲3.0% ，服務價格上漲0.8% 。（國家統計局）

李稻葵表示，派錢的成本相當有限。他以上海市為例，上海市常住人口總數約2400萬居民，平均4口人住在一起，有600萬家庭，其中收入最低的10%的家庭，每個家庭派發1萬元現金補助，讓他們敢於消費，渡過難關。

他分析，這筆成本大約60億，「現金支持低收入家庭是最直接的方式，成本也沒有我們想像的那麼高」。

他說：「特斯拉（Tesla）按照原來的預測，一年交給上海市政府的稅是20億，三個特斯拉就搞定了。而上汽集團一年納稅大約是700億元，當然部分給中央了。」

上海各大零售商加快復工復產步伐。圖為市民在浦東北蔡鎮的山姆上海浦東高科西路會員店購物。

有網民認為派錢很難實施，說「如果上海發了，別的地區城市疫情就不發嗎？發了具體給誰，誰來審核真貧困的人口呢？60億又怎麼做到精確呢，這個動員起來需要多少人力和成本？」

有網民認為派錢不切實際，說「這樣的建議誰都會提，全民免費醫療，宮頸癌疫苗免費接種，加大農村義務教育財政支持，提高農村義務教育教師的待遇，女性兩癌免費治療，等等。可是可實施性有多大呢？考慮過國家財政麼？發錢誰都會，錢哪裡來呢？」

也有網民支持派錢，不過對派錢範圍有意見，說「要發就每人都發，誰貧困誰不貧困誰來定。」，「應該救助全國的低收入群體而不僅僅是上海的，特別是年輕人！」，甚至有網友認為派錢力度不夠，說「錢很快就用完了，要不試試房子」。

在最新一份財政預算案中，香港財政司司長進一步投放超過1,700億港元 ，用於逆週期措施，涉及若干一次性紓困措施及財政承擔 。（2022-2023年度財政預算案研究簡報）

也有意見認為，內地是全球第二大經濟體，上海是內地最發達的城市，只是派60億給上海弱勢家庭似乎還不如香港，建議加大派錢力度。

據香港立法會《22-23年度財政預算案研究簡報》，香港政府今年為刺激本地消費，再次推出電子消費券計劃，金額倍升至每位合資格居民1萬港元，涉資總額664億港元，較2021-2022年度財政預算案預留的360億港元大幅增加。

李稻葵，清華大學弗里曼經濟學講席教授，清華大學社會科學學院教授，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長，清華大學蘇世民書院創始院長。﹙視覺中國﹚

李稻葵擔任現任第十三屆全國政協常委、經濟委員會委員，中國世界經濟學會副會長，中德經濟顧問委員會顧問委員，享受國務院特殊津貼。

曾擔任中國人民銀行貨幣政策委員會委員，第十一、十二屆全國政協委員， 「十二五」規劃專家諮詢委員會委員等。曾任大學胡史丹福佛研究所國家研究員、世界銀行和國際貨幣基金組織顧問，曾任世界經濟論壇全球議程委員會委員。