盤點四任台總統財產 ：蔡英文申報存款5944萬　身家最多原本是他?

台灣監察院今日（21日）發布最新一期廉政專刊，台灣總統蔡英文最新財產申報資料，存款5944萬元（新台幣，下同），相較於前次申報增加約380萬元，而副總統賴清德存款約增加100萬元，並背負房貸1507萬元。

比較台灣過去4位民選總統，包括已故的李登輝，蔡英文的身家並非最高，前總統馬英九卸任前最後一次財產申報，存款達7745萬元，且歷年還能捐款7000多萬元。



根據台灣監察院最新公布的廉政專刊，包含蔡英文、賴清德、前行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、駐美代表蕭美琴等人的財產申報盡數公開。

蔡英文申報在台北市文山、內湖、中山、新北市板橋、永和等地不動產；存款有5944萬元，相較於上次申報的5564萬元，增加約380萬元，另申報有價證券413萬元，這是持有正中企業股份有限公司股票，另以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資東道有限公司110萬元，與前次申報相同。

根據最新財產申報資料，蔡英文2020年大選選舉補助款叫前次申報減少新台幣1650萬。（台灣總統府）

蔡英文在備註欄指出，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至2022年11月1日，帳戶餘額9452萬餘元；相較上次申報的1億1102萬餘元，減少1650萬餘元。

賴清德則申報位於台南市的不動產，存款250萬元，較上次申報的152萬元，增加約100萬元；另有房貸1507萬元，相較於上次申報的1681萬元，房貸減少約174萬元。

最新的財產申報顯示，賴清德夫婦夫婦名下存款僅250萬餘元、背了1500萬元的房貸，讓台網民驚呼「賴清德比我窮？」。（台總統府供圖）

台灣總統月薪過去曾高達82.2萬元，陳水扁上任後宣布減薪，大砍45%，薪水減為44.88萬元。隨着過去幾次公務員調薪，目前總統月薪約為49萬元。

細究台灣從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文四任民選總統的財產，《公職人員財產申報法》自1993年上路，李登輝1993年首次財產申報時有存款4437萬餘元，有價證券708萬餘元；卸任總統前，李登輝1999年最後一次申報，存款3890萬餘元，有價證券2162萬餘元，6年來存款雖略減546萬元，但有價證券增加了1453萬元。

2000年台灣首度政黨輪替，陳水扁上任後首度財產申報存款1333萬、有價證券1838萬，但任內存款迅速累積，2004年只有存款1476萬元，但有價證券已增加到3204萬元。

2007年，陳水扁存款7102萬元，暴增6772萬元， 2008年陳水扁卸任前最後一次財產申報，存款6215萬元。

陳水扁曾以自己任內發起薪水減半為由，為自己遭控貪腐喊冤。（聯合報）

馬英九在2008年上任，於當年11月首度財產申報，存款有6468萬元，但與他在競選總統時申報資料相比，9個月存款增加了1231萬元。當時總統府表示，財產增加是來自馬的妻子周美青的退休金。

到了2012年9月，馬英九財產申報，存款7761萬元，但相較於前一次申報相較，短短8個月增加389萬元，平均每個月存款48萬元，但當時馬英九的月薪約47萬元，馬英九薪水不只一毛未花，還可以存得比賺得多，一度引發爭議；而當時的行政院長陳冲在立院答詢時說，馬英九薪水一半都拿來捐款，說法也遭到質疑。

馬英九從政以來，始終以清廉見稱，夫人周美青（右）亦生活樸素。（台灣總統府供圖）

但彼時台灣總統府回應，指馬英九的財產增加是夫妻兩人存款的利息收入，且馬英九一直有捐款習慣，到2012年10月底，歷年捐款總額超過7500萬元。馬英九在2016年卸任，卸任前最後一次財產申報，存款有7761餘萬元。

至於蔡英文，2016年首度申報時存款4927萬元；到了第二任期，2021年4月，蔡英文存款5284萬元。今次公布的財產申報資料，蔡英文存款則有5944萬餘元，又增加了379萬餘元。