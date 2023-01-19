印度富豪8歲女放棄4.8億元財產出家　盼簡樸度過餘生

印度8歲女童桑格維（Devanshi Sanghvi，又譯作蒂凡希）是老牌鑽石珠寶公司「SANGHVI & SONS」未來的女繼承人，出生在富豪家庭的她只要平安長大就能坐享其成，擁有巨額財產，但桑格維卻選擇放下世俗的物質享受，出家成為一名耆那教的女修士，未來她將以僧侶身份，恪守教義、簡樸地度過餘生。



根據衛報報導，印度西部蘇拉特市（Surat）在全球珠寶貿易中擁有特殊地位，被本地人稱為「鑽石城」，當地一家成立於1981年的老牌鑽石珠寶公司「SANGHVI & SONS」淨資產約為6100萬美元（約港幣4.8億元）。

桑格維便是出身這間家族企業的寶貝公主，是家中兩名女兒中的長女，隨著家人信仰耆那教（Jainism），她從小在信徒之間就特別以虔誠聞名，經常出沒寺廟，參加過至少367次宗教儀式。但據家族熟人說，桑格維以前從未看過電視或電影，也沒在外頭逛過商場或是在餐廳吃過飯。

教義極嚴曾有少女齋戒至死 點擊放大瀏覽桑格維出家前後的照片：

+ 22

當地媒體報道，桑格維的父母說，大女兒一直渴望成為一名女修士。本週，桑格維歷經為期4天的特殊儀式後，終於在18日「削髮為尼」並從精緻的服裝換成樸素的全白長袍，前往當地寺廟。

報道稱，印度約有400多萬耆那教信徒，其中許多信眾像桑格維一家一樣，來自貿易繁榮的富人社區，而耆那教家庭有時會鼓勵子女成為僧侶，以提高他們在親戚間的社會地位。

衛報稱，耆那教信徒堅持嚴格的素食主義，部分男性、女性僧侶還會用布料遮嘴，避免不慎吞入昆蟲，不過耆那教也有部份儀式受到批評，例如極端禁食的齋戒傳統。

2016年，印度中部海德拉巴（Hyderabad）一名13歲少女在2個月的齋戒期間，每天只被允許喝2次溫水，最後昏迷死亡，她的父母被警方以過失殺人罪起訴。

【延伸閱讀】印度婦誕4手4腳嬰 其中1腳在肚部長出 民眾視為神明化身紛朝聖（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 8

耆那教是起源自古印度的古老宗教之一，全球約有400到500萬信徒，大部分都在印度西南部各邦。

根據內政部全國宗教資訊網，耆那教的出家僧侶與在家信徒皆恪守「不殺生戒」，其中出家僧又分為「廸甘布拉」（Digambara）與「西維坦布拉」（Svetambara）兩大派，皆認同基本教義，但信仰與寶踐方式有所差異，廸甘布拉較為嚴肅，主張苦行、裸體、放棄一切；西維坦布拉則較迎合群衆。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】