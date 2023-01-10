馬斯克個人財產損失破健力士世界紀錄　14個月內損失高達1.56萬億

1月9日，健力士世界紀錄（吉尼斯，Guinness World Records）官方網站發布公告，宣佈特斯拉CEO的馬斯克（Elon Musk）打破了歷史上個人財富損失最大的世界紀錄。據悉，其於2021年11月至今淨資產已損失近2000億美元（折合約1.56萬億港幣），此前這一記錄由軟銀創辦人孫正義所保持。



2022下半年，馬斯克完成了推特的私有化收購，很多投資者都開始拋售特斯拉股票，而馬斯克本人也通過拋售股票來「轉投」推特。

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根據統計，在11月4日、7日和8日這三個連續的交易日內，馬斯克共計減持1950萬股特斯拉股票，拋售股票總價值約達39.5億美元。

曾有投資者表示，手持特斯拉股票的用戶都希望馬斯克能把精力更多地放在特斯拉之上，尤其在新能源汽車市場需求放緩，供應鏈仍存在等多種問題的大環境下，收購推特此舉可能「沒那麼理智」。

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