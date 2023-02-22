遊台注意｜好消息！自由行旅客有機會獲5000元新台幣消費金

台灣2月20日（周一）起開放港澳人士自由行赴台旅遊，再傳出好消息。台灣立法院會21日三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，該筆經費適用加速擴大吸引觀光客。台交通部今日（22日）表示，已擬定多項方案，赴台自由行旅客有機會獲得5000元新台幣（折合約1300港元）消費金。



台媒《ETtoday新聞雲》報道指，台立法院會21日三讀《疫後特別條例》，條文明定，為因應疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，特制定《疫後特別條例》，所需經費上限為3800億元新台幣，施行期間至2025年12月31日止。

台交通部表示，因應邊境開放，為爭取觀光客來台，並達成今年來台旅客600萬人次目標，交通部積極研議吸引觀光客方案，相關經費已納入《疫後特別條例》編列預算。

台交通部長王國材指示，今年促進旅客自由行來台、加速團客來台及穩定住宿服務等三大策略加速觀光產業復甦。其中來台自由行旅客有機會獲得5000元新台幣消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元新台幣。