遊台注意｜好消息！自由行旅客有機會獲5000元新台幣消費金
撰文：朱加樟
出版：更新：
台灣2月20日（周一）起開放港澳人士自由行赴台旅遊，再傳出好消息。台灣立法院會21日三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，該筆經費適用加速擴大吸引觀光客。台交通部今日（22日）表示，已擬定多項方案，赴台自由行旅客有機會獲得5000元新台幣（折合約1300港元）消費金。
台媒《ETtoday新聞雲》報道指，台立法院會21日三讀《疫後特別條例》，條文明定，為因應疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，特制定《疫後特別條例》，所需經費上限為3800億元新台幣，施行期間至2025年12月31日止。
台交通部表示，因應邊境開放，為爭取觀光客來台，並達成今年來台旅客600萬人次目標，交通部積極研議吸引觀光客方案，相關經費已納入《疫後特別條例》編列預算。
台交通部長王國材指示，今年促進旅客自由行來台、加速團客來台及穩定住宿服務等三大策略加速觀光產業復甦。其中來台自由行旅客有機會獲得5000元新台幣消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元新台幣。
1. 台灣何時開放港澳人士自由行?
台灣陸委會宣布2月20日起開放港澳人士自由行，此前港澳人士僅能以團體旅遊形式訪問台灣。
2. 入境台灣後要進行強制檢測嗎？ 入境防疫規定是怎麼樣的？
入境台灣後不需要進行強制檢測。目前入境人員不需居家檢疫，改採7天自主防疫。
3. 需要戴口罩嗎？
《香港01》向台灣官方查詢，雖然台灣宣布在2月20日起室內不強制戴口罩，但是由於入境旅客需接受「0+7」自主防疫規定，故在這段期間外出需全程配戴口罩。