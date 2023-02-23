邱國正稱解放軍一兩周內拿不下台灣　胡錫進：要以小時計速戰速決

針對台海軍事衝突問題，台灣防長邱國正日前表示，解放軍一兩周內拿不下台灣。對此，《環球時報》前任總編輯胡錫進周三（22日）在微博表示，一旦開戰，要全力爭取戰爭以小時計的速戰速決；短一個小時，戰爭的整體代價就會少一分。



胡錫進稱，台灣是孤島，解放軍跨越海峽作戰比跨境作戰的難度要大得多，但四面環水也使得美國及其盟國要援助變得非常困難，無法重現不斷輸武器予烏克蘭做即時補充的情況。而若武力解決台灣問題，最大的風險是美國軍事介入，因此他一直主張中國要把核彈頭擴充到1000枚以上，用強大核威懾鎮住美國，他也不相信美國會為了台灣而不惜自我毀滅，「解決了美國的介入問題，我們就可以對台軍『關起門來打狗』了」。

胡續指，倘和平統一的希望完全喪失，被迫發動解放台灣戰爭，一定要堅決做到出手快、猛、狠，確保前幾輪轟炸做到超級密集，摧枯拉朽，堅決斬首台灣主要領導人，徹底搗毀島內軍事指揮體系，摧毀台軍絕大多數軍事目標和陣地，同時要癱瘓台灣的全部主要交通線和供電及互聯網基礎設施，把整個台灣島一舉打成黑暗中的瞎子、聾子，從而達到迅速擊垮台軍的抵抗能力和意志的目的。

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他進一步表示，大陸要盡全力縮短解放台灣戰爭的時間，短一個小時，戰爭的整體代價就會少一分，要全力爭取戰爭以小時計的速戰速決；同時也一定要預計到最壞情況，即戰爭拖延，甚至擴大到中美之間，並使中國面臨俄羅斯當前承受的全西方經濟制裁。他認為，如果只打幾天、老百姓全無代價，這樣的台海戰爭大陸才打得起，否則就會自亂陣腳；又認為老百姓對武力解放台灣的支持還只是表層的，所以對社會心理的建設一定要加強。

他最後指出，台海鬥爭是政治、軍事、經濟和心理博弈的綜合體，如中國綜合實力比美國弱太多，那即使拿下台灣，也會在中美戰略對撞中處於劣勢。中國要有強大的經濟力量拉住歐洲，不讓美國搞出共同制裁俄羅斯那樣的統一戰線，並要確保世界絕大多數國家中立，中國發展的大格局不被一旦爆發的台海戰爭打亂，即使有一時震盪，也能迅速恢復。台海問題的長期勝利，將由中國的戰略後勁來決定，「美國現在怕的就是中國的戰略後勁，和這種後勁所支持的我們堅決捍衛領土主權的決心」。