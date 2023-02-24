胡錫進稱台海開打要速戰速決　台防長：奉陪到底

日前，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進就台海局勢發文表示，一旦戰爭開打，解放軍要盡全力縮短戰爭時間，要以小時計地速戰速決。對此，台灣防長邱國正周五（24日）表示，台灣不求戰，但也會奉陪到底。



邱國正認為，中共想一次拿下台灣，預想的太寬大，軍人平常就在戰備整備，敵方有多大能耐台方都有預估過。另一方面，日本智庫笹川和平財團進行「台海危機兵棋推演」，兵推想定的「台灣有事」場景，為解放軍在2026年武力攻台。對此，邱表示，台軍隨時都要做準備，不分2026、2023、2025年，「不討論這個東西」。

就在同日，台灣軍方通報，周四（23日）上午6時至當日上午6時，台軍偵獲解放軍37架次軍機繞台，其中12架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣西南防空識別區。較罕見的是，一架具「察打一體」功能的彩虹4長程無人偵察機從台西南防空識別區繞過台灣海峽，之後一路繞進南部巴士海峽後，持續往台灣東南防空識別區盤旋，直到蘭嶼外海後折返。至於其他繞台的軍機，包括兩架次殲-11、兩架次殲-10、四架次殲-16、一架次TB-001無人機和一架次運-8反潛機。另有六艘次大陸軍艦在台海周邊活動。

彩虹4長程無人偵察機。（中國時報）

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早前，針對台海軍事衝突問題，邱國正已曾表示，解放軍一兩周內拿不下台灣。事後胡錫進在微博表示，倘和平統一的希望完全喪失，被迫發動解放台灣戰爭，一定要堅決做到出手快、猛、狠，確保前幾輪轟炸做到超級密集，摧枯拉朽，堅決斬首台灣主要領導人，徹底搗毀島內軍事指揮體系，摧毀台軍絕大多數軍事目標和陣地，同時要癱瘓台灣的全部主要交通線和供電及互聯網基礎設施，把整個台灣島一舉打成黑暗中的瞎子、聾子，從而達到迅速擊垮台軍的抵抗能力和意志的目的。

他進一步表示，大陸要盡全力縮短解放台灣戰爭的時間，短一個小時，戰爭的整體代價就會少一分，要全力爭取戰爭以小時計的速戰速決；同時也一定要預計到最壞情況，即戰爭拖延，甚至擴大到中美之間，並使中國面臨俄羅斯當前承受的全西方經濟制裁。他認為，如果只打幾天、老百姓全無代價，這樣的台海戰爭大陸才打得起，否則就會自亂陣腳；又認為老百姓對武力解放台灣的支持還只是表層的，所以對社會心理的建設一定要加強。