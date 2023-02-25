台民調：近7成民眾認為大陸威脅嚴重　多數人認為台美關係更重要

俄烏戰爭一週年，而關於台灣成為「下一個烏克蘭」的議題向來引人注目。據台灣中華亞太菁英交流協會最新民調顯示，69%受訪者認為中國大陸對台灣的威脅嚴重，41.8%認為民進黨最能維護台灣主權，且多數受訪者認為，台美關係重要性高於兩岸關係。



中華亞太菁英交流協會周六（25日）發布「俄烏戰爭週年：美中台局勢最新民調」顯示，針對兩岸交流應不應該接受一國兩制、矮化主權、九二共識等不同的條件，認為不應該的比例分別為74.4%、85.9%、48.7%，凸顯大部分台灣民眾認為，兩岸交流不應預設任何政治前提。而對台灣哪個政黨最能維護台灣主權，41.8%的受訪者認為是民進黨，其次是23%的國民黨和10.6%的民眾黨。

多數民眾認為台美關係更重要。（聯合報）

另一方面，76.7%認為仍然是美國對世界各國比較有影響力。而無論是經貿或是安全層面，受訪者都認為台美關係更重要，分別有49.6%、46%，多於兩岸的37.3%、40.7%。不過台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，中間選民中，卻是35.7%認為兩岸關係重要性更高，認為是台美關係的為25.1%，故中間選民認為還是要把兩岸關係處理好對台灣比較安全，在明年大選中，國民黨或會繼續操作「票投民進黨、青年上戰場」議題。

對於俄烏戰爭的啟示，東海大學政治系教授沈有忠認為，台灣當然不會是下一個烏克蘭，北京也不是莫斯科，中國與全球經貿緊密性遠高於俄羅斯，西方國家制裁俄羅斯的措施，只要一半用於中國，北京就會受不了。同時，烏克蘭軍力與俄羅斯領土接壤等問題都比台灣嚴重，台灣在國際上的經濟及民主地位亦更優，只是台灣不如烏克蘭有自信；若可以發揮像烏克蘭一樣的堅強團結意志，且得到的武器不比烏克蘭少，那台海一旦發生衝突，勝利必將屬於台灣。