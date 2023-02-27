台獨大老辜寬敏患肺腺癌病逝　曾向蔣經國稱「反攻大陸不可行」

據台媒報道，台灣獨派大老、總統府資政辜寬敏今日（27日）上午8時55分因肺腺癌病逝，享年97歲。台灣總統蔡英文表示，辜寬敏一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主。



辜寬敏出身自「台灣五大家族」之一的「鹿港辜家」，也是辜顯榮的第八子，國民黨籍前海基會董事長、總統府資政辜振甫為其同父異母之兄。辜家政治色彩偏向藍營，辜寬敏卻信奉台獨。

辜寬敏在1947年二二八事件後流亡海外，1970年有份在日本創立台獨聯盟，因而被國民黨政府通緝。

在1972年，辜寬敏回台與台灣時任行政院副院長蔣經國見面。他事後自述，他在蔣經國面前談把身分證的「籍貫」拿掉，以減緩外省人與本省人差別問題；談應該要培養台灣的在野黨；又談到反攻大陸是痴人說夢，令蔣經國的臉色很難看。

辜寬敏長年推動台灣獨立運動，1996年加入民進黨，2008年曾參選民進黨主席，當時綠營因台灣前總統陳水扁貪污醜聞重挫，最終敗給蔡英文，晚年則成立台灣制憲基金會。

對於兩岸關係，辜寬敏長期倡議「兄弟之邦」主張，認為台灣與中國大陸是兄弟之邦，中國大陸應該以哥哥的立場，承認台灣是對等的「兄弟之邦」。

兩段話遭轟男性沙文主義

此外，辜寬敏曾發表帶有性別歧視的言論，引起爭議。在2006年，辜寬敏曾說「穿裙子的不適合當三軍統帥」，暗批時任副總統呂秀蓮不適合擔任總統，遭批是男性沙文主義作祟，辜寬敏隨後道歉。

在2008年，在民進黨主席選舉期間，辜寬敏公開批評對手蔡英文，表示「能否將民進黨的未來交給一位沒有結婚的小姐？難道民進黨都沒有人了嗎？」此語遭批有嚴重性別歧視。

蔡英文（右）與辜寬敏（左）。（《聯合報》）

蔡英文：感念辜一生守護台灣主體性

台灣總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，蔡英文感念辜寬敏一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主、本土化的精神與貢獻。