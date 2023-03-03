報道稱九成台灣軍官退役後變共諜　《日經》駐台辦公室遭潑尿抗議

日前，《日本經濟新聞》報道指，台灣軍方「腐敗已成為常態」，九成的台灣軍官退役後前往中國大陸提供軍情換取金錢。事件引起台灣社會關注，今日（3日），更有台灣民眾前往《日經》的辦公室潑尿抗議。



有民眾在社交網站表示，他已經前往《日經》位於台北松山的辦公室潑尿抗議，並要求對方24小時內對不實報導道歉。台媒《ETtoday東森新聞雲》為此致電日經新聞了解，僅獲回應「不評論」。

據早前報道，自2月28日起，《日經》專欄「迫真」以「台灣未知的真面目」為題連載系列專題，首篇報道引述台灣軍方消息人士指出，高達九成的台灣軍官退役後前往中國大陸，以提供台軍情報換取金錢，腐敗已成為常態，稱「台灣目前最大的問題就是軍隊中有很多協助中國的間諜」。

一位化名為鄭宗賢的50多歲退役軍官在報道中現身說法，其自稱在2010年代於軍中服役，退役後在中國大陸經營餐廳，以提供台灣軍事情報換取特殊待遇，但鄭宣稱在離開軍隊後，能提供的情報愈來愈少，利用價值愈來愈低，經營的餐廳此後受到大陸當局的騷擾被迫關閉。不過，鄭還是表示「即使如此，還是喜歡中國，毫無怨恨。」

報道指出，目前台灣軍隊建置17萬員，軍官等幹部仍以「外省人」居多，歷屆防長也幾乎被外省人壟斷。報道引述軍方消息人士指出，在有事之際，這種軍隊根本無法與解放軍作戰。