台鐵普悠瑪列車出軌釀18死　司機判刑4年半定讞

2018年10月21日，台灣發生嚴重鐵路意外，台鐵普悠瑪列車在宜蘭縣冬山－蘇新間東正線發生出軌事故，8節車廂有5節翻側，造成18人死亡。司機員尤振仲一審、二審均遭判刑4年6月。最高法院認為二審論罪量刑無不當，今日（3日）駁回檢方上訴，全案定讞。



宜蘭地方法院一審期間認為，尤振仲因ATP系統（列車自動防護系統）故障，誤判列車動力已切斷，擅關ATP系統卻未依規定重啟，未注意時速應低於75公里，以時速140公里高速駛入車站前彎道路段，導致車輛翻覆，多人傷亡，認定尤振仲嚴重疏失造成事故，犯後否認犯行，未見悔意，依過失致死罪判刑4年6月。不過當時尤振仲否認犯罪，稱沒有超速駕駛釀禍，不滿判決而上訴。

尤振仲。（中時新聞網）

經尤振仲、檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。法院認為，身為司機，尤振仲肩負乘客生命安全重責大任，遵守行車速限是其義務，超速行駛的過失行為與事故具有相當因果關係，仍判相同徒刑。值得一提的是，當時尤振仲稱，自己所受的訓練不完整，並沒有經過考試，聲請調查2018年1月至3月台鐵的培訓狀況，以及普悠瑪採購缺失的問題。這隨即引發爭議，網民紛紛質疑沒有經過考試為何能開列車，認為官方應該深入調查真相。

及後，檢方上訴最高法院，最高法院認為，二審量刑並無違法不當，檢察官認為量刑過輕無理由，駁回上訴，全案定讞。