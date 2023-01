「台灣不是強國棋子」　侯友宜出征2024兩岸論述呼之欲出？

國民黨籍新北市長侯友宜出席今(2023)年元旦升旗典禮時,致詞多次提及國際議題,又對內喊話團結,其中一句「我們(台灣)絕對不是強國的棋子」,由於一反過去發言大多聚焦市政議題的態度,令外界解讀為此乃侯友宜意圖出征2024年台灣總統大選的起手式。



侯友宜的「不是強國棋子」之說,迄今仍在台灣政壇發酵。於國民黨內,有聲音開始討論侯友宜如何與朱立倫整合、如何與郭台銘搭配,以及如何與柯文哲形成足以拉下民進黨的「在野大聯盟」等想像。於民進黨內,來勢洶洶的「台獨金孫」賴清德,更是一展選舉機器長才,立刻將侯友宜的說法上綱為「疑美論」,並發起猛攻。

此外,究竟侯友宜口中的「強國」所指為何,亦引起台灣政壇多方臆測。1月5日侯友宜首度對此做出回應,指「台灣位居關鍵地位,有責任以和平方式來面對詭譎的國際情勢,最重要的還是台灣內部要不分你我,團結一致,凝聚向心力」,但外界對於侯所謂的「強國」依舊霧裏看花。

新北市長侯友宜1月1日出席新北市元旦升旗典禮,並在致詞中罕見多次提到國際議題,強調台灣必須團結凝聚所有力量,在全球化扮演關鍵性角色,「我們絕對不是強國的棋子」。(Facebook/侯友宜)

藍營智庫尋求台灣「中立化」政策

事實上,侯友宜選在元旦的場合發表「不是強國棋子」說,本身就給了黨內外極大的想像空間。特別是其在去(2022)年底九合一選舉,挾着115餘萬超高票連任氣勢,代表國民黨出征2024大選的概率更是大增。過去每當媒體問起敏感的總統大選話題,侯友宜往往以一句「好好做事情」模糊帶過,但其Facebook封面照片於1月3日換成「團結共好」,新年期許已超出新北市範圍,表明「2023年,我們一同許下心願,台灣團結共好,創造中華民國和平、安定、繁榮、永續」,無不給人侯友宜已經在為參選2024年大選而暖身的感受。

一般評論認為,長期耕耘地方層級的侯友宜,兩岸政策及論述或將成為他更上一層樓的罩門之一。不過近期國民黨內傳出的兩項動態,都很難不讓人聯想侯友宜陣營是否已與黨中央開始嘗試兩岸論述突圍的可能。

一是國民黨內人士於去年底傳出消息,指黨中央將着手為2024年重返執政準備。其中一項重點在於預定今年春天就會完備對兩岸、國際關係,以及「國家安全」議題等論述主調。

二是總部位於香港的中評社,近日採訪台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威,他更是進一步透露,國民黨主席朱立倫個人智庫「21世紀基金會」在農曆年後預計討論尋求台灣「中立化」的政策。倘若此方向為真,正好與侯友宜「不是強國棋子」的說法「不謀而合」。

國民黨主席朱立倫(左二)岳父高育仁創辦的智庫「21世紀基金會」,傳出正在醖釀台灣「中立化」政策的路線討論。(國民黨提供)

侯友宜與朱立倫「中美等距」想像

據馬準威的說法,該智庫認為「中立化」的想法並未違反國民黨「一中各表」的立場,嚴守中立政策並未表述為「兩國」,也不會違背「九二共識」的基本架構。國民黨為了與民進黨的論述做出區隔,努力在尋找對台灣、兩岸、中美台關係都能接受的方案,「中立化」的路線既可突顯民進黨只剩「親美」的選項,又能展現國民黨可以在中美之間保持適度等距。

據了解,該智庫正在尋求台灣「中立化」政策可能性,預計2月以智庫為平台、從學界出發召開研討會,進而再結合台灣社會各界的討論和辯論。由於「21世紀基金會」董事長高育仁為朱立倫岳父,馬準威解讀,朱立倫主張的「親美和陸」與侯友宜主張的「不是強國棋子」,「其實這兩者完全一致」,「侯友宜說法和朱立倫的路線、立場並沒有衝突,只是另外一種描述。」

台灣學者馬準威對朱、侯兩人兩岸路線的分析,以及釋放藍營智庫正在醖釀台灣「中立化」政策的做法,也給了外界一種朱侯聯手2024大選棋局的聯想。平心而論,以侯友宜長期極為保守的「不沾鍋」型表述方式,儘管選戰季節即將到來,侯友宜是否投入大選的明確訊號還有得等,距離國民黨內經過一番整合之後的人選出爐亦言之過早,但侯友宜跨出新北市政邊界,放出「不是強國棋子」、「台灣團結共好」等風向,再結合國民黨相關智庫的台灣「中立化」政策探索,確實已經令人聞到摩拳擦掌的味道。

2022年台灣九合一大選,侯友宜以「侯侯做代誌」(好好做事情)作為競選連任的主要訴求。(Facebook/侯友宜)

侯「非強國棋子」已有試水温意味

其實「台灣不是強國棋子」的想法並非侯友宜獨創,2018年時任台北市長的柯文哲在接受美媒彭博(Bloomberg)專訪時,亦曾表態「台灣不過是(中美之間)架上的貨品」(Taiwan is only a product on the shelf),指台灣對自己要有清楚的認識,不能高估自己云云,與侯友宜的說法也有異曲同工之妙。在台灣的選舉結構與地緣條件下,類似的表態不只要通過台灣選民的買單,還得禁得起中美政治壓力的考驗。

於今台海情勢風急浪高,北京對台灣「九二共識」與「一個中國」的紅線趨嚴,華府對台灣「戰爭前線」的設定亦趨明,台灣社會對兩岸局勢一觸即發的感受越來越強烈,這些都是侯友宜終將代表國民黨角逐2024年總統大位與否的客觀條件,潛在對手賴清德也挖好了「和平保台」與「不能疑美」兩道防線嚴陣以待。

侯友宜是否已下定決心挑戰台灣總統大選,目前或許尚不得而知。但其「不是強國棋子」一說已有試水温的意味,未來還會拋出什麼更具體的兩岸論述,顯然已成為眾所矚目的焦點。